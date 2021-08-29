يومان من اختفاء الطفل الأردني "ماجد".. وجهود البحث تتواصل شرق الطائف

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والده يناشد الجميع عبر "سبق" بالتعاون ونقل أي معلومة تفيد بالوصول إليه

بدأت الجهات الأمنية المختصة، بمشاركة فرق الدفاع المدني في الطائف، مجريات البحث عن الطفل المفقود "ماجد أنور يوسف" أردني الجنسية، والبالغ من العمر 14 عامًا، والذي يسكن مع أسرته في مركز الغريف التابع لمحافظة الخرمة شرق الطائف.

ويرتدي المفقود "ماجد" بدلة رياضية لونها أبيض اختفى عن أنظار أسرته يوم الجمعة الماضية ليلًا، حينها ووفقًا لإفادة والده لـ"سبق" بأنهم بحثوا عنه ولم يجدوه، مؤكدًا أن ابنه المفقود لم يتعود التأخير سابقًا، وأنه طبيعي جدًا ولا يعاني من أي حالات قد تدفعه للخروج والفقدان.

في حين كانت الجهات الأمنية ممثلةً في مركز شرطة الغريف قد تبلغ بفقدان الطفل، وبدوره باشر مجريات البحث، حتى مشاركة فرق الدفاع المدني والتي قامت بتمشيط المنطقة بأوديتها ومزارعها وآبارها وأسطح المنازل دون أن الوصول لما يفيد بوجوده، فيما ينتظر مشاركة فرق البحث والإنقاذ التطوعية في مجريات البحث عن المفقود.

وأهاب والد الطفل المفقود من الجميع عبر "سبق" بالتعاون معهم، ونقل أي معلومة تفيد بالوصول له عن طريق الجهات الأمنية أو على جواله 0535813415