"مُلكيّة للاستثمار" تعلن بدء تشغيل أعمال صندوقها العقاري "صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا"

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أعلنت شركة مُلكيّة للاستثمار اليوم عن بدء تشغيل أعمال صندوقها العقاري "صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا" والذي تم إطلاقه بالشراكة بين شركة مُلكيّة للاستثمار وشركة محمد ومصعب العجلان الاستثمارية "العجلان ريڤييرا"، إحدى الشركات الرائدة في تطوير الشقق السكنية في مدينة الرياض منذ عام 2008م.

وبذلك تبدأ مدة الصندوق وهي سنة ونصف (18 شهراً) بعد تغطية اكتتاب الصندوق وانتهاء فترة طرحه طرحاً عاماً ويبلغ حجم الصندوق 72 مليون ريال، بسعر 10 ريال للوحدة.

ومن جانبه كشف الأستاذ عمر بن عبد الكريم العثيم -الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مُلكيّة للاستثمار- بأن الطلب على الاشتراك في هذا الصندوق قد تجاوز التوقعات، حيث تمت تغطية الطرح خلال يوم واحد من بداية فترة طرح الصندوق، كما أوضح أن مبالغ الاشتراكات في الصندوق سيتم استثمارها في تطوير وبناء مشروع سكني متنوع وفاخر يحتوي على وحدات سكنية (أدوار وشقق) سيتم إنشائها ومن ثم بيعها، حيث سيقام المشروع على أرض في موقع مميز في حي قرطبة بمدينة الرياض تقع بالقرب من المقر الرئيسي لشركة سابك وتبلغ مساحتها 8,185 متر مربع. مشيرا إلى أن الشركة حرصت على أن يتم طرح هذا الصندوق طرحاً عاماً بهدف إتاحة الفرصة لفئات متنوعة من المستثمرين للاكتتاب في الصندوق.

ووفقا لشركة مُلكيّة للاستثمار فإنه للمزيد من التفاصيل وللوصول للمنتجات الأخرى يمكن زيارة الرابط التالي وتسجيل البيانات عبر الرابط التالي:

www.mulkia.com.sa/ar/mulkia-alajlan-riviera-fund

يذكر أن "صندوق مُلكيّة – العجلان ريڤييرا" صندوق استثمار عقاري عام مقفل متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية تمت الموافقة عليه من هيئة السوق المالية. كما تتلخص الأهداف الاستثمارية للصندوق في الاستثمار في بناء وحدات سكنية فاخرة تقام على أرض تجارية سكنية تقع في مدينة الرياض – حي قرطبة.