أخبار عاجلة

"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب -
يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية -
250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن -
"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر -
رئيس "الشورى" يترأس وفد المملكة في المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء برلمانات العالم -
احذرها.. 5 حالات يكون فيها أكل البطيخ خطيرًا -
"طالبان" تتوعد أي تمرد ضد حكمها بضربة قاسية -
أمير قطر يستعرض العلاقات والتعاون الأمني في لقائه مع الأمير عبدالعزيز بن سعود -
"مؤسسة الملك خالد" تطلق برنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية -
"أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من أمطار ورياح في جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية

Print
تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية
أكثر من 9000 جولة رقابية نفذتها الأمانة في المنشآت التجارية الأسبوع الماضي

تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية في الشرقية

نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي، 9.628 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة.


وأسفرت الجولات عن تحرير 536 مخالفة للمنشآت غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بفايروس "كورونا" وتطبيق "توكلنا"، وعدم التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية، والتعليمات.


وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفعيل مبادرة "ممتثل" بكافة مدن ومحافظات المنطقة.


وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات (940) تلقى خلال نفس الفترة، 4410 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية والمخالفات البلدية، داعية الجميع إلى ضرورة تعاون الجميع عبر الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت الغير ملتزمة، أو على المخالفات البلدية، لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب

"النمر": أولوية التحكم بمستوى السكر أهم بكثير من الاستمتاع بموسم الرطب

يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية

يضم في عضويته مجموعة من نجوم المنتخبات .. إطلاق نادي سفراء المسؤولية الاجتماعية

250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن

250 مروحة رذاذ لتلطيف أجواء المسجد الحرام خدمة لضيوف الرحمن

"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر

"جريمة بشعة".. مقتل طفلة 10 سنوات لتقديمها قربانًا للجن جنوبي مصر