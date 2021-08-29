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عام تدريبي استثنائي.. شاهد..."تقنية القنفذة" تستقبل متدربيها حضوريًا

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استقبلت ما يقارب ١٨٠٠ منهم ٤٤٢ مستجدًا استلموا جداولهم الدراسية

عام تدريبي استثنائي.. شاهد...

بدأ متدربو الكلية التقنية بالقنفذة تدريبهم مع بداية العام التدريبي الاستثنائي الحضوري في ظل جائحة كورونا بعدد من الاجراءات الاحترازية، حيث استقبلت ما يقارب ١٨٠٠ متدرب منهم ٤٤٢ متدربًا مستجدًا استلموا جداولهم الدراسية وتم توجيههم للمعامل والورش والقاعات.

وأنهت الكلية كافة إجراءاتها للعودة الآمنة لبدء التدريب الحضوري من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والتأكد من حصول جميع المتدربين على كامل جرعات لقاح كورونا. إضافة إلى أنه تم في الأسبوع الماضي تهيئة عدد ٤٤٢ متدربًا مستجدًا من خلال تنفيذ برنامج مدته يومين تم فيه تعريف المتدرب بأنظمة ولوائح الكلية والاطلاع على ما تقدمه الكلية من خدمات تدريبية وإدارية والتعرف على مرافق الكلية المختلفة.

وتضم الكلية تخصصات مختلفة مواكبة لمتطلبات سوق العمل تخصص الدعم الفني وتخصص البرمجيات وتخصص الوسائط المتعددة في قسم الحاسب وتقنية المعلومات، وتخصص الإلكترونيات الصناعية في قسم التقنية الالكترونية وتخصص التسويق والمحاسبة في قسم التقنية الإدارية وتخصص ميكانيكا السيارات في قسم التقنية الميكانيكية.

عام تدريبي استثنائي.. شاهد...

عام تدريبي استثنائي.. شاهد...

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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