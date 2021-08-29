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حفاظاً على التراث القومى.. «الداخلية» تعلن ضبط عامل بأسيوط لحيازته لبعض القطع الأثرية

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حفاظاً على التراث القومى.. «الداخلية» تعلن ضبط عامل بأسيوط لحيازته لبعض القطع الأثرية حفاظاً على التراث القومى.. «الداخلية» تعلن ضبط عامل بأسيوط لحيازته لبعض القطع الأثرية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع شرطة السياحة والآثار بالإشتراك مع قطاع الأمن العام قيام (عامل- مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط) بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزله وحيازته لبعض القطع الأثرية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ووحدة مباحث قسم شرطة سياحة وآثار أسيوط بالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط تم إستهدافه وضبطه وبحوزته الأدوات المستخدمة في الحفر والتنقيب وتبين وجود حفرة بمنزله المشار إليه كما تم ضبط (96 قطعة وعملة يشتبه في أثريتها).

وبمواجهته إعترف بالحفر والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة، وحيازته للقطع المضبوطة بقصد الإتجار والتربح، وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها، وترجع للعصر (الفرعونى، اليونانى، الرومانى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

المصرى اليوم

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