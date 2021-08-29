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فيديو : زوج السيدة المتوفية في مستشفى باربد رنيم ابو مسامح يتحدث للمدينة نيوز .. شاهد
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:55 مساءً
الجيش العراقي يؤكد السيطرة على صحراء الأنبار بشكل كامل امتدادا للحدود الأردنية
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:55 مساءً
سعودية تحصل على براءة تصميم مغاسل تسهل عملية الوضوء
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:53 مساءً
20 دولة تعقد اجتماعاً عاجلاً لبحث التعامل مع حكومة "طالبان"
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:53 مساءً
كورونا لم تكن عائقاً.. "آل مفرح": "التعليم" حققت منجزات بارزة في محو الأمية
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:53 مساءً
متحدث رئاسة الحرمين: جاهزون لـ70 ألف معتمر يوميًا والاحترازات حاضرة
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:53 مساءً
"الصحة": اللقاحات تخفض من إمكانية التعرض للإصابة بالفيروس بنسبة 95%
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:53 مساءً
"المنافسة" تُطلق استبانةً لدراسة هيكل قطاع السيّارات
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:53 مساءً
الاتفاق على خطة نقل الغاز المصري إلى لبنان
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:53 مساءً
إنقاذ طفلة كانت على حافة هاوية بعد انهيار شقق جراء انفجار غاز
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الأربعاء 08 سبتمبر 2021 01:48 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
أوكرانيا.. عشرات الجرحى من رجال الأمن خلال مسيرة للمثليين
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 29 أغسطس 2021 03:05 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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