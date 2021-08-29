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محافظ الجيزة يكرم أسر شهداء القوات المسلحة
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:47 مساءً
بنسبة 95% .. وزير التعليم يعلن عدد الحاصلين على لقاح كورونا من المعلمين والإداريين
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:47 مساءً
عرض مشروع تطوير التعليم أمام «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي» الخميس
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:47 مساءً
«طالبان»: الحرب انتهت وسيطرنا على ولاية بنجشير .. وإشادة بموقف الصين
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:47 مساءً
«إعلامية شهيرة» سر البرومو الغامض المذاع على قنوات CBC
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:47 مساءً
تقارير إنجليزية تكشف حقيقة طلب محمد صلاح نصف مليون إسترليني لتجديد تعاقده مع ليفربول
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:47 مساءً
الإفراج عن سيارات بـ 336 مليون جنيه بجمارك السويس خلال أغسطس
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:47 مساءً
أمير قطر يستعرض العلاقات والتعاون الأمني في لقائه مع الأمير عبدالعزيز بن سعود
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:39 مساءً
"مؤسسة الملك خالد" تطلق برنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:39 مساءً
"أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من أمطار ورياح في جازان
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:39 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
الحوالات المالية الخارجية إلى شمال وشرق سوريا
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 29 أغسطس 2021 02:58 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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