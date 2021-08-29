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رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

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رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين  رئيس البنك الزراعي يقرر جدولة الديون وعدم مقاضاة المزارعين 

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كلف علاء فاروق، رئيس مجلس البنك الزراعي، على مستوى الجمهورية قيادات البنك بالأقصر بجدولة مديونيات المزارعين لمدة عشر سنوات وعدم مقاضاة أي مزارع متعثر نظرا للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المزارعين.

وءلك بناء على طلب النائب محمد عبدالعليم الضبعاوي، عضو مجلس الشيوخ، خلال اجتماع قيادات البنك الزراعي والتى طالب فيها بحل جذري لمشاكل المزارعين التي تعرضهم للحبس.

وكان الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، يشاركه المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، والمهندس اشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب، يرافقهم علاء فاروق رئيس البنك الزراعي، واللوء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الفرع الرئيسي للبنك الزراعي المصري المطور بمدينة إسنا جنوب الأقصر.

وعلى هامش الافتتاح، سلم وزير الزراعة يرافقه محافظ الأقصر عدد 30 سيارة ميكروباص ممولة من البنك.

وأضاف رئيس البنك، أن تطوير فرع البنك الزراعي المصري باسنا الرئيسي وتجهيزه بأحدث أدوات الخدمات المصرفية وماكينات ATM، وجولات بنكية لجميع البنوك في ، وقبول الودائع والمدخرات وتقديم القروض لكافة المشروعات الزراعية والأعمال المرتبطة بالزراعة والأعمال التجارية والصناعية.

المصرى اليوم

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