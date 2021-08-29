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المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد ()

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المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد (فيديو) المتحدث العسكري: وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد ()

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شهد الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يوليو 2021، وذلك بحضور الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة قدم خلالها الشكر والإمتنان للقوات المسلحة لما أحاطتهم به من الرعاية والإهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها على توفير كل الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات، مؤكدًا أن القوات المسلحة ستظل دائمًا زاخرة بالقدرات والكفاءات وميدانًا للتضحية والعطاء جيلاً بعد جيل.

ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير الرئيس عبدالفتاح القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا خدمتهم داخل القوات المسلحة بكل أمانة وإخلاص وتفان في أداء واجبهم، ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه في مختلف الأوقات والظروف.

وأكد القائد العام أن رجال القوات المسلحة سيظلوا جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، كما وجه التحية لأرواح الشهداء الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم فداءاً لشعب العظيم، مؤكدًا أن الدفاع عن أمن الوطن واجب مقدس ومهمة سامية لا تهاون فيها، وفى نهاية كلمته وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسؤولية إجتماعية كبرى في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد
وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

المصرى اليوم

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