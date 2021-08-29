أحمد ناجي يلمح لرحيل سامي عن سموحة لتدريب بيراميدز

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ألمح أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، لرحيل أحمد سامي، المدير الفني، من تدريب الفريق السكندري، بعد إنتهاء مسابقة الدوري.

ونشر أحمد ناجي، عبر صفحته الشخصية صورة تجمعه مع أحمد سامي، معلقًا :«سعدت واتشرفت بالعمل معاك مدرب كبير وفاهم ومتمكن من أدواته شخصيه اكثر من رائعه مدرب فرز أول ان شاء الله القادم ليك أفضل لأنك تستاهل عن القدير احمد سامى اتحدث».

وشهدت الأيام الماضية دخول مسؤولي بيراميدز في مفاوضات قوية مع أحمد سامي، لإقناعه بتولي تدريب الفريق خلفًا لليوناني تاكيس جونياس، الذي ينتهي تعاقده مع النادي السماوي في نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن أحمد سامي، نجح في قيادة سموحة للتواجد في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري في الموسم المنقضي برصيد 54 نقطة.