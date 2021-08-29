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منتخب لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم

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منتخب مصر لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم منتخب لكرة السلة 3×3 يواجه بيلاروسيا على برونزية العالم

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يستعد المصري في كرة السلة 3×3، لمواجهة نظيره منتخب بيلاروسيا، على الميدالية البرونزية لبطولة للشباب تحت 18 سنة، في اللعبة.

وخسر منتخب اليوم الأحد أمام نظيره منتخب إستونيا بنتيجة 16/11، ليفقد فرصة الوصول للمباراة النهائية، والتي ستجمع بين منتخب بيلاروسيا مع منتخب الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان منتخب مصر قد حجز بطاقة التأهل للمربع الذهبي للبطولة، عقب فوزه في مباراة الدور ربع النهائي على نظيره منتخب كازاخستان بنتيجة 16/21.

وتقام المباراة بين منتخب مصر وبيلاروسيا الآن (انطلقت في الثانية والربع ظهر اليوم الأحد) على حسم الميدالية البرونزية للبطولة.

وكانت الخسارة أمام إستونيا هي الأولى لمنتخب مصر في البطولة بعد تجاوز دور المجموعات بدون أي هزيمة والفوز في ربع النهائي على منتخب كازاخستان.

ويضم المنتخب 4 لاعبين، هم: عبدالله ناصر ومحمود وليد ومؤمن طارق خيري وأحمد ياسر ريحان.

المصرى اليوم

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