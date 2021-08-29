★ ★ ★ ★ ★

مباشر - السيد جمال: سجلت التجارة السلعية البينية للمملكة العربية السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً بنحو 39.4% خلال النصف الأول من عام 2021 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 21.34 مليار ريال (5.69 مليار دولار) عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت إحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى 75.58 مليار ريال (20.15 مليار دولار)، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 54.24 مليار ريال (14.46 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2020.

واقتنصت الإمارات العربية المتحدة أكثر من 67% من مجمل تجارة المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2021؛ وذلك بواقع 50.66 مليار ريال (13.51 مليار دولار)، مسجلة زيادة تجاوزت 50% على أساس سنوي.

وحلت البحرين في المرتبة الثانية بقيمة 15.62 مليار ريال (4.16 مليار دولار)، بعد أن ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 33.7%، ثم عُمان والكويت بتبادل قيمته 4.87 مليار ريال (1.3 مليار دولار) و4.26 مليار ريال (1.14 مليار دولار) على الترتيب، فيما بلغت 169.6 مليون ريال (45.23 مليون دولار) مع قطر.

السعودية تحقق فائضاً يتجاوز 2 مليار دولار بالنصف الأول

وحققت السعودية فائضاً بالميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 7.83 مليار ريال (2.09 مليار دولار)، مقابل 9.32 مليار ريال (2.48 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وانخفض فائض تجارة المملكة مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 16% خلال النصف الأول من عام 2021، وبتراجع قيمته 1.49 مليار ريال (397.5 مليون دولار) على أساس سنوي.

وسجلت المملكة فائضاً بالميزان التجاري مع كل من البحرين والكويت خلال النصف الأول من عام 2021؛ بقيمة 7.9 مليار ريال (2.1 مليار دولار) و2.3 مليار ريال (614 مليون دولار) على التوالي، بزيادة سنوية 39.7% و4.3% على الترتيب.

وفي المقابل، تحولت المملكة لتسجيل عجز بالميزان التجاري مع الإمارات بقيمة 1.29 مليار ريال (344 مليون ريال) خلال النصف الأول من عام 2021، وشهد زيادة نسبتها 21.7% مع عُمان بقيمة 1.04 مليار ريال (277 مليون دولار)، وأخيراً مع قطر بقيمة 42.2 مليون ريال (11.25 مليون دولار).

الصادرات تتخطى 11 مليار دولار.. والواردات تسجل زيادة 51%

وأظهرت الإحصائية، ارتفاع قيمة صادرات المملكة العربية السعودية السلعية (البترولية وغير البترولية) لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 31.2% خلال النصف الأول من عام 2021، وبزيادة تعادل 9.93 مليار ريال (2.65 مليار دولار) على أساس سنوي.

وبلغت قيمة صادرات المملكة خلال تلك الفترة أكثر من 41.7 مليار ريال (11.12 مليار دولار)، مقابل 31.78 مليار ريال (8.47 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2020.

وذهب 59.2% من قيمة صادرات السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2021 بقيمة 24.68 مليار ريال (6.58 مليار دولار).

وحلت البحرين بالمرتبة الثانية بقيمة 11.76 مليار ريال (3.14 مليار دولار) مسجلة زيادة سنوية 35.7%، يليها الكويت بصادرات قيمتها 3.28 مليار ريال (875 مليون دولار) بارتفاع 9.6%، ثم عُمان بـ 1.91 مليار ريال (510 ملايين دولار) متراجعة بنحو 9.8%، ثم قطر بـ 63.7 مليون ريال (16.99 مليون دولار).

وعلى مستوى فاتورة واردات المملكة من دول مجلس التعاون الخليجي، سجلت زيادة بنسبة 50.8% خلال النصف الأول من عام 2021، وبما يعادل 11.42 مليار ريال (3.04 مليار دولار).

واستوردت السعودية سلعاً من دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 33.88 مليار ريال (9.03 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2021، مقابل 22.46 مليار ريال (5.99 مليار دولار) في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت الإمارات المورد الأكبر للسعودية على مستوى السلع خليجياً بالنصف الأول من عام 2021؛ بقيمة 25.98 مليار ريال (6.93 مليار دولار) بزيادة سنوية 65.7%، يليها البحرين بقيمة 3.86 مليار ريال (1.03 مليار دولار) بارتفاع 28%.

وجاءت عُمان في المرتبة الثالثة بقيمة 2.96 مليار ريال (788 مليون دولار) بتراجع سنوي بنحو 0.8%، ثم الكويت بـ 980 مليون ريال (261.33 مليون دولار) بزيادة سنوية 24.7%، وأخيراً قطر بقيمة 106 ملايين ريال (28.27 مليون دولار).

ارتفاع التبادل التجاري 58.8% بالربع الثاني

وارتفعت تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 58.8% خلال الربع الثاني من عام 2021 على أساس سنوي، إلى 37.82 مليار ريال (10.09 مليار دولار)، مقابل 23.82 مليار ريال (6.35 مليار دولار) بالربع ذاته من العام الماضي.

وحققت السعودية زيادة في قيمة صادراتها لدول المجلس بنسبة 44.8% خلال الربع الثاني من عام 2021، إلى 19.7 مليار ريال (5.25 مليار دولار)، مقابل 13.61 مليار ريال (2.63 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام 2020.

وبالمثل، زادت واردات السعودية من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 77.5%، لتبلغ قيمتها 18.13 مليار ريال (4.83 مليار دولار) بالربع الثاني من العام الجاري، مقابل 10.21 مليار ريال (2.72 مليار دولار) في الربع ذاته من عام 2020.

وسجلت السعودية فائضاً بالميزان التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 1.58 مليار ريال (420 مليون دولار) في الربع الثاني من عام 2021، مقابل 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار) بالربع ذاته من العام الماضي.

ترشيحات:

تجارة السعودية ترتفع 30% بالنصف الأول لـ2021.. والفائض 170.7 مليار ريال

عوائد صادرات السعودية البترولية ترتفع 47.3% بالنصف الأول لـ 2021

فيديوجراف.. كيف تحد الفاتورة الإلكترونية من تعاملات الاقتصاد الخفي بالسعودية؟