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21 نوفمبر.. الحكم على 6 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ«اللجان النوعية»

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21 نوفمبر.. الحكم على 6 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ«اللجان النوعية» 21 نوفمبر.. الحكم على 6 متهمين في إعادة محاكمتهم بـ«اللجان النوعية»

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حددت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني،جلسة 21 نوفمبر المقبل للحكم ،على 6 متهمين في اعادة محاكتهم بـ«اللجان النوعية».

وكانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة مسلحة تابعة لـ«الخلايا العنقودية المسلحة» وإدارتها، وحيازة مفرقعات، عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بتأسيس مجموعات تابعة لـ«الخلايا العنقودية المسلحة»، ضمن عناصر «لجان العمليات النوعية»، لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

المصرى اليوم

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