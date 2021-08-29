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اتحاد الكرة يقدم كشف حساب الموسم: أقمنا 6178 مباراة

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اتحاد الكرة يقدم كشف حساب الموسم: أقمنا 6178 مباراة اتحاد الكرة يقدم كشف حساب الموسم: أقمنا 6178 مباراة

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يعقد اتحاد الكرة المصري، من خلال اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد برئاسة أحمد مجاهد، اجتماعاً اليوم من أجل مناقشة عدد من الملفات المهمة الخاصة بالموسم المقبل في الكرة المصرية.

وفي بداية المؤتمر الذي يعقد بحضور ممثلي الأندية المشاركة في بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد، استعرض مسؤولو اتحاد الكرة، أبرز إحصائيات الموسم الماضي، في الكرة المصرية.

وقال المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية، المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد، أن اتحاد الكرة أشرف على إقامة 6178 مباراة في الموسم الماضي.

وجاءت هذه المباريات على النحو التالي:

- إقامة 306 مباريات في القسم الأول للدوري الممتاز.

- إقامة 720 مباراة في القسم الثاني بالإضافة إلى إعادة 3 مباريات

- إقامة 337 مباراة للكرة النسائية (القسم الأول: 156 مباراة- القسم الثاني: 162 مباراة- كاس : 19 مباراة).

- إقامة 2241 مباراة في القسم الثالث بالإضافة إلى إعادة 12 مباراة.

- إقامة 2012 مباراة في القسم الرابع بالإضافة إلى إعادة 11 مباراة.

- تنظيم 510 مباريات في بطولات الشباب والناشئين.

كما كشف بيان اتحاد الكرة الإحصائي عن الموسم الماضي، أنه تمت إقامة 7120 مباراة آخرى في مسابقات الفروع لكل مسابقات الناشئين، و1959 مباراة في مهرجانات البراعم.

المصرى اليوم

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