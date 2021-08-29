حملات لبيطر أسوان لمجابهة إنفلونزا الطيور وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت مديرية الطب البيطرى بأسوان بتنظيم حملات للتقصى النشط لمجابهة مرض إنفلونزا الطيور بمختلف أسواق المدن والمراكز.

كما تم تنفيذ أعمال التحصين لرؤوس الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وهو الذي توازى مع تنظيم حملات تفتيشية مكثفة على محلات بيع اللحوم والدواجن والمطاعم والبقالة والسوبر ماركت للإطمئنان والتأكد من جودة المبيعات وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين حيث تم تحرير العديد من محاضر المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

فيما أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتوفير كافة الإمكانيات لدعم حملات التقصى والتحصين بجميع القرى من خلال لجان ثابتة ومتحركة، مناشداً المزارعين والمربين بالمشاركة بتقديم الحيوانات المطلوب تحصينها لمساعدة الأطباء البيطريين على أداء واجبهم على أكمل وجه.