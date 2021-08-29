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رئيس جامعة الأقصر يمنح دروع ونياشين لطلاب وطالبات الجامعة

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رئيس جامعة الأقصر يمنح دروع ونياشين لطلاب وطالبات الجامعة رئيس جامعة الأقصر يمنح دروع ونياشين لطلاب وطالبات الجامعة

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وزع الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الدروع والهدايا على طلاب وطالبات الجامعة، حفل التخرج للطلاب، والذي يقام لأول مرة منذ إنشاءها.

حضر الحفل كلا من النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، ووفد بنك دبي الإمارات الوطني والذي ضم كلا من: أشرف انطون، رئيس القطاع الحكومي والاستراتيجي، وليد فرغلي، مدير قطاع منطقة الصعيد، وشيماء محمد على، نائب مدير القطاع الحكومي والاستراتيجي، ومحمود يسري، مدير فرع الاقصر، وعمداء ووكلاء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وأسر الخريجين.

بدأ الحفل الذي قدمه الإعلامي خالد النوبي، بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة القرآن الكريم، أعقبه كلمة للدكتورة شيماء عبدالستار، منسق حفل التخرج، استعرضت فيها جهود تنظيم الحفل، كما عرض الدكتور محمد رمضان سعدي، منسق حفل التخرج، احصائية لعدد خريجي كليات جامعة الأقصر وعدد الأوائل.

وقال الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إن الجامعة قطعت عهدا بتنظيم حفل يليق بجامعة الأقصر، واليوم أوفت بذلك، مؤكدا ان الجامعة اعتمدت نتيجة البكالوريوس في وقت قياسي لتنظيم حفل التخرج في أقرب وقت، مهنئا أوائل الخريجين والطلاب بالتخرج، معربا عن سعادته برؤية طلاب الجامعة يرتدون وشاح التخرج في أول حفل تخرج مجمع لكليات الجامعة، وزف رئيس جامعة الأقصر، البشرى، لأهل الأقصر بقرب افتتاح كلية الطب.

وكرم رئيس الجامعة رعاة الحفل: بنك دبي الإمارات الوطني، الذي قدم هدايا قيمة لأوائل الخريجين، كما كرم الشركات المشاركة في الحفل: نيو فيجن، نيو تيك، انفورماتيك، وفندق شتايجن برجر اشتي، وأهداهم درع الجامعة وشهادات تقدير، كما كرم رئيس الجامعة الدكتور محمد رمضان سعدي، والدكتورة شيماء عبدالستار، منسقي الحفل، ومن جانبه اهدى وفد بنك الإمارات دبي الوطني، درع البنك وشهادة تقدير لرئيس جامعة الأقصر.

وكرم الدكتور محمد محجوب، أوائل الخريجين وعددهم 18 طالبا، على مستوى كليات السياحة والفنادق، والفنون الجميلة، والألسن، والآثار والحاسبات والمعلومات، كما كرم رئيس الجامعة، خريجي جامعة الاقصر، وأهداهم شهادات تقدير، ودروع ونياشين.

وتخلل الحفل في ختامه، فقرات فنية متنوعة لفرقة الموسيقى العربية، وفرقة بيبو هريدي، وسط اجواء من الفرحة والبهجة.

المصرى اليوم

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