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قصور بعيني رضيع.. ما عواقب الإصابة بـ كورونا خلال الحمل؟

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قصور بعيني رضيع.. ما عواقب الإصابة بـ كورونا خلال الحمل؟ قصور بعيني رضيع.. ما عواقب الإصابة بـ كورونا خلال الحمل؟

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بينما يتسائل البعض حول عواقب الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال فترة الحمل والرضاعة، قالت نائبة مدير المعهد العلمي المركزي لدراسات الأوبئة، بروسيا، ناتاليا بشينيشنايا، إن العلماء تمكنوا من رصد حالة تطور قصور شديد في عيني طفل رضيع عانت والدته من الإصابة بـ «كوفيد -19» في الأسبوع الخامس أو السادس من الحمل.

ونقل موقع « اليوم» عن ناتاليا بشينيشنايا التي تشغل منصب نائبة مدير المعهد العلمي المركزي لدراسات الأوبئة قولها بأن: «أن الآثار السلبية للإصابة بـ SARS-CoV-2 تستمر لا تزال تُظهر وقائع جديدة»

وأضافت الباحثة الروسية المرموقة أنه: «تم مؤخرا، وصف حالة اعتلال للجنين، والتي تجلت على شكل تشوه حاد في العين (أي صغر العين من جانب واحد، ونقص تنسج العصب البصري، واعتلال خلقي للشبكية)، وذلك على خلفية إصابة الأم أثناء فترة الحمل بمرض كوفيد-19، خلال الأسبوعين الخامس والسادس من التطور الجنيني.

ولم يتمكن علماء الطب من تفسير ذلك بإصابة الأم أثناء الحمل، بعدوى أخرى أو بالعوامل الوراثية أو تعاطي المخدرات أو أي مرض آخر«.

المصرى اليوم

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