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وزير الآثار والسياحة: دخول وكالة الجداوي الأثرية مجانا بنفس قيمة زيارة دخول معبد إسنا 

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وزير الآثار والسياحة: دخول وكالة الجداوي الأثرية مجانا بنفس قيمة زيارة دخول معبد إسنا  وزير الآثار والسياحة: دخول وكالة الجداوي الأثرية مجانا بنفس قيمة زيارة دخول معبد إسنا 

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أعلن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أثناء افتتاح وكالة الجداوى الأثرية، بمدينة اسنا، جنوب الاقصر، بحضور السفير الامريكى، جوناثان كوهين، أنه سيتم استقبال الزائرين للوكالة مجانا بنفس قيمة تذكرة دخول معبداسنا، وذلك تنشيطا للحركة السياحية بالمدينة، والتشجيع على زيارتها.

وأشاد د. خالد العناني بالتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السياحة والآثار حيث تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للوزارة حيث يعمل في العديد من البعثات الأثرية الأمريكية في مجال التنقيب والترميم الأثري بالإضافة إلى معهد بيت شيكاغو في الأقصر ومعهد البحوث الأمريكية بالقاهرة مضيفا أنها ليست المرة الأولي أن تشارك وكالة المعونة الأمريكية الدولية الوزارة في مشاريع ترميم وتطوير بالمناطق الأثرية، حيث قامت بمثل هذه المشروعات بالأقصر وأسوان والكرنك والجيزة والقاهرة التاريخية والأسكندرية.

وقدم وزير السياحة والآثار الشكر لجميع الشركاء المعنيين بهذا المشروع، كما خص بالشكر أيضاً، فريق العمل من المهندسين والأثريين والمرممين المصريين لما بذلوه من جهد كبير في هذا المشروع.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري أن مشروع تطوير وكالة الجداوي يهدف إلى الحفاظ على الأثر وزيادة الوعي الأثري لدي المواطنين وإعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا بالإضافة إلى زيادة تنافسية قطاع السياحة من خلال تطوير مواقع التراث الثقافي والأثري في مصر.

واضاف أن اعمال التطوير، تضمنت ترميم وتدعيم الأساسات والأعمدة والحوائط والأسطح والأسقف الخشبية وتنفيذ أعمال الأرضيات الداخلية وإحلال التربة، وترميم العناصر الخشبية من أبواب وشبابيك بالإضافة إلى ترميم وتدعيم الواجهة وتركيب نظام إضاءة متطور وتطوير الموقع العام والمرافق الخارجية والداخلية وجاري الإعداد لمشروع إعادة توظيف الأثر.

المصرى اليوم

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