ضبط طن دواجن ولحوم منتهية الصلاحية في حملات تموينية بمحافظة الشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية ،والمصانع والمخابز ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية، والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ترأس محمد محي مدير إدارة تموين أبوكبير، حملة تفتيشية ورقابية أسفرت عن تحرير المحضر رقم 2130 جنح ادط، ضد «م.ع.م» صاحب محل سوبر ماركت ببندر أبوكبير لحيازته سلع غذائية منتهية الصلاحية عبارة 22 كيس بن، والمحضر رقم 2131 جنح ادط، ضد «م.ع.م» صاحب محل بقالة ببندر أبوكبير لبيعه سجاير أذيد من السعر الرسمي، والمحضر رقم 2132 جنح ادط، ضد «ا.م.م» صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود ترخيص، والمحضر رقم 2133، ضد «ا.م.ا» صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وجود ترخيص.

وفي سياق متصل، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة تفتيشية أسفرت جهودها عن تحرير محضر ضد أحد أصحاب مصانع اللحوم والدواجن، وذلك لإعادة استخدام منتجات منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على ٢٥٠ كيلو صدور دجاج، و٢٣٠ كيلو دبوس دجاج، و٥٠٠ كيلو اجزاء دجاج متبلة بإجمالي وزن ٩٨٠ كيلو منتجات دواجن جميعها منتهية الصلاحية على ذمة المحضر، بالإضافة إلى تحرير ٦ محاضر لأصحاب أنشطة تجارية ومخابز لعدم الإعلان عن الأسعار وإنتاج خبز ناقص الوزن .

كما قام قطاع تموين جنوب الشرقية، بقيادة عاطف عراقي حسن رئيس القطاع، بشن حملة تموينية بمركز منيا القمح والقرى التابعة له، أسفرت عن تحرير المحضر رقم 3096 جنح ا .د .ط، ضد المواطن «ك .ع .م» صاحب محل جزارة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة، وتم التحفظ على 10 كجم لحوم بقرية السعديين، والمحضر رقم 3097 جنح ا .د .ط، ضد المواطن «و .ع .ع» صاحب فرش جزارة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة، وتم التحفظ على 10 كجم لحمة بقرية الحميدية، وكذلك المحضر رقم 3098 جنح ا .د .ط، ضد المواطن «ج .م .ج» صاحب محل جزارة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة، وتم التحفظ على 10 كجم لحوم بقرية السلمون، والمحضر رقم 3099 جنح ا .د .ط، ضد المواطن«ر .ع .ر» صاحب محل جزارة لعرضه لحوم بلدية للبيع مذبوحة خارج السلخانة، وتم التحفظ على 10 كجم لحوم بقرية الصنافين، بالإضافة إلى تحرير ١٤ محضر مخالفة لأصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.