اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات بنسبة 74.8% و97.8% للمهنية

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إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسى 2020/2021 وذلك بحضور الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم حيث بلغت نسبة النجاح النهائية 74.8 % .

كما إعتمد المحافظ نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثانى بنسبة 97.8 %، وقد وجه اللواء أشرف عطية مسئولى التربية والتعليم بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية في المراكز والمدن للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات حتى يتسنى لمتخذى القرار إتخاذ اللازم خلال السنوات القادمة لتحقيق نتائج أفضل ومراكز متقدمة، مشدداً على ضرورة الإستعداد من الآن للعام الدراسى الجديد 2021/2022 من خلال قيام لجان تفتيشية من مديرية التربية والتعليم للمرور الميداني على جميع المدارس والتأكد من مدى جاهزيتها لإستقبال العام الجديد سواء بإجراء الصيانة البسيطة لتلافى كافة أوجه القصور والسلبيات، بجانب متابعة وصول الكتب المدرسية، بالإضافة إلى توفير المقاعد ووسائل التهوية، فضلاً عن الإنتهاء من آلية التحويلات سواء للمعلمين أو الطلاب تحقيقاً للإستقرار المطلوب للعملية التعليمية.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد قبيصى بأن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة واللغات للدور الثانى بلغ 5428 طالب وطالبة، نجح منهم 4060 طالب وطالبة، فيما رسب 1368 طالب وطالبة، لافتاً إلى أن عدد المتقدمين لأداء إمتحانات الشهادة الإعدادية المهنية للدور الثانى بلغ 92 طالب وطالبة نجح منهم 90 طالب وطالبة، فيما رسب طالبين فقط .