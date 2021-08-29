أخبار عاجلة

محافظ الجيزة يكرم أسر شهداء القوات المسلحة -
بنسبة 95% .. وزير التعليم يعلن عدد الحاصلين على لقاح كورونا من المعلمين والإداريين -
عرض مشروع تطوير التعليم أمام «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي» الخميس -
«طالبان»: الحرب انتهت وسيطرنا على ولاية بنجشير .. وإشادة بموقف الصين -
«إعلامية شهيرة» سر البرومو الغامض المذاع على قنوات CBC -
تقارير إنجليزية تكشف حقيقة طلب محمد صلاح نصف مليون إسترليني لتجديد تعاقده مع ليفربول -
الإفراج عن سيارات بـ 336 مليون جنيه بجمارك السويس خلال أغسطس -
أمير قطر يستعرض العلاقات والتعاون الأمني في لقائه مع الأمير عبدالعزيز بن سعود -
"مؤسسة الملك خالد" تطلق برنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية -
"أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من أمطار ورياح في جازان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ الشرقية يأمر بسرعة سحب تجمعات مياه الصرف الصحي المتراكمة بشوارع كفر الحمام

Print
محافظ الشرقية يأمر بسرعة سحب تجمعات مياه الصرف الصحي المتراكمة بشوارع كفر الحمام محافظ الشرقية يأمر بسرعة سحب تجمعات مياه الصرف الصحي المتراكمة بشوارع كفر الحمام

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى ،لسرعة كسح وشفط تجمعات المياه المتراكمة بشوارع قرية كفر الحمام بمركز الزقازيق، والناتجه عن إنسداد الصرف الصحي القديمة والمقامة بمعرفة أهالي القرية، وإزالة الأثار الناتجة عنها والعمل على تهيئتها أمام السيارات وعبور المواطنين

أوضح محافظ الشرقية أن قرية كفر الحمام بها محطة رفع صرف صحي، تم إنشاؤها حديثا بتكلفة مالية بلغت ٢٠ مليون جنيه، وجاري الإنتهاء من إجراءات تسليم المحطة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، لسرعة إنهاء التعديلات الفنية الخاصة بربط خطوط وشبكات الإنحدار على محطة معالجه الصرف الصحي بالعصلوجي، ودخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن وتحقيق الفائده للمواطنين.

ومن جانبه أشار المحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه تم الدفع بعدد 2 نافوري من شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة لسيارات الكسح التابعة لرئاسة المركز ،للتوجه فوراً لقرية كفر الحمام لشفط تجمعات مياه الصرف الصحي وتسليك الخطوط ،وتم الإنتهاء من كافة الأعمال وإزالة أسباب المشكلة، وفتح الطريق أمام حركة المشاه والسيارات.

أكد محافظ الشرقية ،أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء المشروعات الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين ،وقال أنه فور تلقي أي شكوي أو استغاثة من المواطنين يتم توجيه الجهات المعنية فورا بإيجاد حلول جذرية لها،والعمل على حلها في اسرع وقت.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية