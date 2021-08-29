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البرومو الرسمي تخطى 7 ملايين مشاهدة.. عرض خاص لفيلم «ماكو» الثلاثاء

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البرومو الرسمي تخطى 7 ملايين مشاهدة.. عرض خاص لفيلم «ماكو» الثلاثاء البرومو الرسمي تخطى 7 ملايين مشاهدة.. عرض خاص لفيلم «ماكو» الثلاثاء

لاقتراحات اماكن الخروج

تخطى الاعلان الرسمي لفيلم «ماكو» حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على الصفحة الرسمية للفيلم بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بعد طرحه بعدة أيام، وبدأت الجهة المنتجة الاستعدادات النهائية لطرح الفيلم بدور العرض يوم 1 سبتمبر المقبل.

وفي سياق متصل قرر صناع العمل تنظيم عرض خاص للفيلم يوم الثلاثاء المقبل باحد دور العرض بمنطقة التجمع الخامس بحضور فريق الفيلم، على ان يبدأ عرضه جماهيرياً يوم الاربعاء بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب ، حيث بدأ الاعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات، وتدور أحداثه عند العباره سالم اكسبريس الغرقانه في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت ، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الافلام العالمية الشهيرة.

الفيلم انتاج محمد الشريف، واخراج محمد هشام الرشيدي، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي واشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام، وبطولة مراد يلدريم، بسمة، نيقولا معوض، ناهد السباعي، منذر رياحنة، فريال يوسف، عمرو وهبة، محمد مهران، وسارة الشامى .

- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية
- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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