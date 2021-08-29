بسبب أحمد صالح.. أيمن بهجت قمر يهاجم مي حلمي ويطالب الأعلى للإعلام بالتدخل

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هاجم الملحن والشاعر أيمن بهجت قمر الإعلامية مي حلمي، بسبب طريقة تعاملها مع اللاعب أحمد صالح نجم الزمالك السابق.

ورغم انتماء أيمن بهجت قمر الشديد إلى النادى الأهلى إلا أنه اعتبر أن طريقة مى حلمي مع أحمد صالح كانت سيئة جدا.

حيث اضطر نجم الزمالك السابق إلى مغادرة الاستديو على الهواء عبر قناة الحدث اليوم بسبب طريقتها في طرح الأسئلة.

ونشر «بهجت»، مقطع فيديو من انسحاب الكابتن، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر» ،وعلق عليه قائلا: «أنا أهلاوي وبرفض الطريقة اللي اتعامل بيها الكابتن احمد صالح وياريت المجلس الوطني للإعلام يحاسب المذيعين دول الضيف اللي ييجي لازم يتشال على الراس».

وتابع: «لكن مش عشان نعمل لقطة ومنظر ومشاهدات ونكسب بونط نهين الناس والراجل بيتكلم بمنتهى الذوق بجد مشهد سئ ومهين وده بيدل ان المحتوى فاضي حقيقي عيب اوي».

وكان الخلاف بين أحمد صالح ومى حلمى بسبب تناول أزمة شيكابالا خلال مراسم تتويج الزمالك بالدورى بجانب الخلاف على شكل احتفالية التتويج.