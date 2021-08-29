أخبار عاجلة

أمير قطر يستعرض العلاقات والتعاون الأمني في لقائه مع الأمير عبدالعزيز بن سعود -
"مؤسسة الملك خالد" تطلق برنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية -
"أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من أمطار ورياح في جازان -
أمير #قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له -
السديس يوجه بتفعيل دور المراجعة الداخلية وتسريع وتيرة العمل -
«الرعاية الصحية»: تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمجمع الإسماعيلية الطبي بتكلفة تصل لـ 6مليون جنيه -
غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية -
بالأرقام.. كيف قاد أحمد سامي سموحة لتحقيق انجازا تاريخيا -
منتخب المغرب يعود إلى الرباط بعد انتهاء أزمة الحصار في غينيا كوناكرى -
طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتى "القرآن" و"الحديث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

في نسخته الأولى.. "إثراء" يطلق برنامج المسرح في المدارس

Print
يتضمّن تقديم دورات تدريبية حول أساسيات ومهارات تدريس الدراما

في نسخته الأولى..

أطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) بالتعاون مع تعليم المنطقة الشرقية اليوم، برنامج "المسرح في المدارس" في نسخته الأولى، الذي يهدف إلى بناء منصة ثقافية تعزّز شغف التعلّم والابتكار، وتعزيز الاهتمام بالفنّ المسرحي.

ويتضمّن البرنامج تقديم دورات تدريبية لمنسوبي التعليم حول أساسيات ومهارات تدريس الدراما والمسرح وإقامة جلسات حوار وورش عمل متخصصة ودورات تدريبية متعددة منها، مقدمة في التمثيل، الأداء والإنتاج الصوتي، الحركة والأداء البدني، السرد القصصي.

ويهدف برنامج "المسرح في المدارس" إلى تصميم وتقديم دورات تدريبية عبر الإنترنت وتدريب 40 معلمًا ومعلمة من المدارس المتوسطة في المنطقة الشرقية وذلك بالتعاون مع المعهد الوطني للفنون المسرحية وأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

اتحاد الغرف يدعو منشآت الأعمال للانضمام إلى الشبكة المحلية للاتفاق العالمي للأمم المتحدة

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية

"الخزانة الأمريكية" تفرض عقوبات على شبكة مخابرات إيرانية