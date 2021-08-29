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أمانة جدة تغلق 85 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية

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أمانة جدة تغلق 85 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية أمانة جدة تغلق 85 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية
خلال أكثر من 10 آلاف جولات رقابية قامت بها الفرق

أمانة جدة تغلق 85 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية

أغلقت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها 85 منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية، من خلال 10.107 جولات رقابية قامت بها فرق الأمانة مع الجهات المعنية خلال نهاية الأسبوع الماضي.
ورصدت الفرق الميدانية للأمانة 97 مخالفة، تنوعت ما بين عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء أو في الإلزام بإبراز تطبيق توكلنا، وعدد من مخالفات التعليمات الوقائية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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