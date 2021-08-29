أخبار عاجلة

أمير قطر يستعرض العلاقات والتعاون الأمني في لقائه مع الأمير عبدالعزيز بن سعود -
"مؤسسة الملك خالد" تطلق برنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية -
"أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من أمطار ورياح في جازان -
أمير #قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له -
السديس يوجه بتفعيل دور المراجعة الداخلية وتسريع وتيرة العمل -
«الرعاية الصحية»: تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمجمع الإسماعيلية الطبي بتكلفة تصل لـ 6مليون جنيه -
غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية -
بالأرقام.. كيف قاد أحمد سامي سموحة لتحقيق انجازا تاريخيا -
منتخب المغرب يعود إلى الرباط بعد انتهاء أزمة الحصار في غينيا كوناكرى -
طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتى "القرآن" و"الحديث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"رسميًا" الليلة.. "ميسي" يحظى بفرصة الدفاع عن ألوان باريس سان جرمان

Print
"رسميًا" الليلة.. "ميسي" يحظى بفرصة الدفاع عن ألوان باريس سان جرمان "رسميًا" الليلة.. "ميسي" يحظى بفرصة الدفاع عن ألوان باريس سان جرمان

للمرة الأولى سيحظى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفرصة الدفاع عن ألوان فريقه الجديد باريس سان جرمان، وذلك بعدما ضمه مواطنه المدرب ماوريسيو بوكيتينو إلى تشكيلة الـ22 لاعباً لمباراة، الأحد، على أرض رينس في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ولم يشارك ميسي (34 عاماً) في مباراتين خاضها سان جرمان في الدوري المحلي منذ قدوم أفضل لاعب في العالم 6 مرات إلى نادي العاصمة الفرنسية كلاعب حر، بعد مسيرة زاخرة مع برشلونة الإسباني بدأها قبل 21 عاماً وأحرز خلالها جميع الألقاب الممكنة.
ولم يكن ميسي اللاعب الوحيد الذي يتواجد في تشكيلة سان جرمان للمرة الأولى هذا الموسم، بل سيكون الى جانبه زميله السابق في برشلونة وصديقه البرازيلي نيمار الذي غاب أيضاً عن المباراتين الأوليين كي يحظى بمزيد من الراحة بعد مشاركته مع بلاده في بطولة كوبا أميركا حيث وصل الى النهائي وخسر أمام ميسي ورفاقه.
كما يتواجد في التشكيلة كيليان مبابي الذي يخوض ربما مباراته الأخيرة مع نادي العاصمة في ظل الحديث عن إمكانية رحيله الى ريال مدريد الإسباني الذي تقدم بعرض قدره 160 مليون يورو (نحو 188 مليون دولار) لضم بطل العالم البالغ 22 عاماً، لكن نادي العاصمة رفضه ما دفع النادي الملكي إلى رفعه لـ180 مليون يورو بحسب معلومات صحيفة "ليكيب" الرياضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أمير قطر يستعرض العلاقات والتعاون الأمني في لقائه مع الأمير عبدالعزيز بن سعود

أمير قطر يستعرض العلاقات والتعاون الأمني في لقائه مع الأمير عبدالعزيز بن سعود

"مؤسسة الملك خالد" تطلق برنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية

"مؤسسة الملك خالد" تطلق برنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية

"أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من أمطار ورياح في جازان

"أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من أمطار ورياح في جازان

أمير #قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له

أمير #قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له