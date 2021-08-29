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"بنك الدم" بطبية مكة يستقبل أكثر من ١٠ آلاف متبرع سنويًا

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صرف أكثر من ١٥٠ ألف وحدة دم ومشتقاتها خلال 10 سنوات

يقدم بنك الدم بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي خدماته لجميع المرضى المنومين ومرضى الأورام والعمليات الجراحية وكذلك عمليات اليوم الواحد والمرضى المحولين.

ويجري البنك مجموعة متكاملة من الفحوصات والتحاليل الطبية المتنوعة لجميع متبرعي الدم والصفائح الدموية للتأكد من سلامة المتبرع وصلاحية وحدات الدم ومشتقاته تشمل فحوصات فصيلة الدم والأجسام المضادة والفحوصات الخاصة بالأمراض المعدية.

ويعد بنك الدم بالمدينة الطبية من أوائل البنوك على مستوى مدينة مكة المكرمة في استقطاب المتبرعين بالصفائح الدموية والمخصصة لمرضى الأورام وزراعة الأعضاء والنخاع الجذعي حيث ارتفع عدد المتبرعين بالصفائح الدموية من ٦١ متبرعًا لعام ٢٠١٠ ليصل إلى ٨٢٩ متبرعًا لعام٢٠٢٠ ليصبح إجمالي التبرعات أكثر من ٥٣٠٠ تبرع بالصفائح الدموية.

ويستقبل بنك الدم أكثر من ١٠ آلاف متبرع سنوياً يتم خلالها سحب وفصل أكثر من ١٥ ألف وحدة دم ومشتقاته المختلفة من دم أحمر وصفائح وبلازما. وقد تم صرف أكثر من ١٥٠ ألف وحدة دم ومشتقاتها حسب ما تتطلبه حالة المريض وخطة علاجه خلال العشر سنوات الماضية.

وينفرد بنك الدم بالمدينة الطبية بتقديم خدمة العلاج بالفصل الدموي الآلي بمدينة مكة المكرمة ووصل عدد الإجراءات المنفذة منذ بدء الخدمة عام ٢٠١٢ أكثر من ١٢٠٠ عملية فصل آلي وغيار دم أو بلازما مما ساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى المنومين والمحولين بفضل من الله. كما يقدم خدمات تشعيع وحدات الدم والصفائح الدموية والمخصصة لمرضى الأورام وأيضًا يقدم خدمات التشعيع لعدد من بنوك الدم للمستشفيات الأعضاء بالتجمع الصحي.

جدير بالذكر أن بنك الدم بالمدينة الطبية يطلق عددًا من الحملات المنظمة للتبرع بالدم بشكل متكرر بالتنسيق مع العديد من الشركاء والمنظمين والمساهمين من جميع فئات المجتمع حيث نظم أكثر من ٧٨ حملة تبرع منذ عام ٢٠١٢ وحتى منتصف ٢٠٢١ بما مجموعة ٣٥٠٠ متبرع طوعي خلال هذه الحملات المنفذة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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