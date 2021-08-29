بالصور.. "الطائف" تبتهج بعودة الطلاب لمقاعد الدراسة.. وجوهٌ فرِحة

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بالتزامن مع متابعة دقيقة للإدارة وسط إجراءات احترازية متكاملة

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، أن هذا اليوم هو يومٌ للوطن، يومٌ تجسدت فيه روح الولاء وتكاتف الجميع مع رجال التعليم، فقد كانت معالم الفرح والجد والاجتهاد بكل شفافية بارزةً على الوجوه عندما رسم المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات مدى الالتزام بالتعليمات وتطبيق شعار العودة الآمنة.

وأضاف اللهيبي أن صروح العلم تصدح بالفخر والسرور لما آلت إليه المسيرة التعليمية الحضورية بعد انقطاع دام عام ونصف، بفضل الله ثم بالدعم المستمر من قبل خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – ومن ولي عهده الأمين – رعاه الله -، والعمل الدؤوب والتوجيه المتواصل من مقام وزارة التعليم .

ولفت إلى أن ما تحقق مع هذه البداية المطمئنة سوف تكون على نسق واحد دون توقف أو تقصير، ولن يكتفى بذلك بل ستمتد كي يتم وصول الوطن إلى الحصانة المجتمعية، لينعم الجميع بحول الله وقوته بالصحة والعافية، مؤكداً أن العملية التعليمية الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية انطلقت في المدارس، بعد استلام الطلاب الكتب الدراسية، وفي المقابل سيكون الاهتمام ذاته في التعليم عن بعد للطلاب في المرحلة الابتدائية ومدارس الطفولة المبكرة ورياض الأطفال.

وكانت "الطائف" قد ابتهجت كبقية مناطق ومحافظات المملكة، بعد أن عادت اليوم الحياة لمدارس التعليم بالمحافظة حضورياً، وواصل الطلاب والطالبات رحلتهم التعليمية بكل سعادة وأمان وسط إجراءات دقيقة وتطبيق للإجراءات الاحترازية في كافة المدارس بمكاتب التعليم الداخلية والخارجية .

وأنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف كافة الاستعدادات والتجهيزات المدرسية، بما يضمن العودة الحضورية الآمنة لجميع الطلاب والطالبات، بدايةً من التواجد مع رجال المرور لمتابعة الحركة حول المدارس بحضور المدير العام للتعليم طلال اللهيبي ومدير إدارة مرور الطائف العقيد علي الشيباني، ومتابعة عبور الطلاب للمدارس القريبة من التقاطعات المرورية لتسهيل وصولهم لمحاضن التعليم دون عوائق، مروراً بمتابعة المدير العام للتعليم للمدارس ميدانياً ووقوف مساعديه للشؤون التعليمية (بنين، بنات) والشؤون المدرسية والخدمات المساندة على سير العملية التعليمية منذ ساعات الصباح الأولى للدوام، بالإضافة إلى مشاركة مدراء الإدارات والمشرفين التربويين والمشرفات في الجولات على المدارس، لمتابعة تطبيق التعليمات الوقائية الصحية، والاطلاع على المجتمع التعليمي ونقاط الفرز البصري الموجودة في كل مدرسة مع متابعة سير الحصص الدراسية .

واتسم اليوم الأول بالعودة الآمنة وسط تواجد من أولياء الأمور، للاطمئنان عن قرب ومشاهدة مدى ما وصلت إليه الإجراءات الاحترازية من تمكن عالٍ لمنسوبي ومنسوبات التعليم، حيث تم تشكيل لجان في المدارس مهمتها القيام بمتابعة تحصين الطلاب والاطلاع على تطبيق توكّلنا، وقياس درجات الحرارة مع توفير التجهيزات اللازمة في غرف العزل الصحي والعيادة الصحية المدرسية، فيما كان الدور كبيراً على موجهي وموجهات الطلاب والطالبات، من خلال التهيئة النفسية قبل الدوام وأثناء الدخول للمدرسة بعدما تم تهيئة القاعات والفصول الدراسية بنظام التباعد وتوفير المعقمات اللازمة مع النظافة .

ويتطلع طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية مع مُعلميهم ومعلماتهن لبداية جادة عندما ينطلق يومهم الدراسي لهذا العام عند الثالثة والنصف عصرًا، عبر منصة مدرستي، وسط متابعة من قٍبل إدارات المدارس، والتهيئة المُسبقة بتسليم الجداول للمعلمين والمعلمات والتجهيز لانطلاقة اليوم الدراسي.

ورسمت "الطائف" اليوم فرحةً عارمة ببداية العام الدراسي بعد انقطاع لعام ونصف بسبب جائحة كورونا، حيث عبر الكثير من أولياء الأمور للطلاب والطالبات عن سعادتهم بهذا اليوم الذي يعود فيه الأبناء لمقاعد الدراسة من جديد لاستكمال مراحلهم التعليمية.

وقالوا عبر "سبق": حرص ولاة أمرنا - حفظهم الله - وما بذلوه أوصلنا لهذا اليوم ولهذا النجاح والعزم والإصرار بأن نتغلب على الظروف ونحن متأملين بأن نتجاوزها فرحين محققين المناعة المجتمعية، ليهنأ الأبناء بتعليمهم وفقما ما تم توفيره لهم من إمكانات ودعم لا محدود .

وأعربوا عن شكرهم وتقديرهم لكل من وقف وساند وهيأ وصولًا لعودة الأبناء لمقاعد الدراسة وفق التقيد بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، كما شكروا المعلمين والمعلمات وأبرزوا دورهم الكبير في ذلك .