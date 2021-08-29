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أمير قطر يستعرض العلاقات والتعاون الأمني في لقائه مع الأمير عبدالعزيز بن سعود
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:39 مساءً
"مؤسسة الملك خالد" تطلق برنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:39 مساءً
"أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من أمطار ورياح في جازان
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:39 مساءً
أمير #قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:39 مساءً
السديس يوجه بتفعيل دور المراجعة الداخلية وتسريع وتيرة العمل
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:39 مساءً
«الرعاية الصحية»: تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمجمع الإسماعيلية الطبي بتكلفة تصل لـ 6مليون جنيه
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:33 مساءً
غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:33 مساءً
بالأرقام.. كيف قاد أحمد سامي سموحة لتحقيق انجازا تاريخيا
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الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:19 مساءً
منتخب المغرب يعود إلى الرباط بعد انتهاء أزمة الحصار في غينيا كوناكرى
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:19 مساءً
طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتى "القرآن" و"الحديث"
-
الاثنين 06 سبتمبر 2021 01:19 مساءً
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خدع 1300 طالب في أسبوع.. نصاب الثانوية بينجح الساقطين ويعلى الدرجات لـ95 %
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فيديو اليوم السابع
الأحد 29 أغسطس 2021 02:32 مساءً
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