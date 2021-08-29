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الجزائر تستضيف غدا مؤتمرا لدول الجوار الليبي

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الجزائر تستضيف غدا مؤتمرا لدول الجوار الليبي الجزائر تستضيف غدا مؤتمرا لدول الجوار الليبي

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أعلنت الجزائر رسمياً، اليوم الأحد، أنها ستستضيف غداً مؤتمر جوار ليبيا لبحث التطورات فيها ودعم جهود السلطات الانتقالية لإجراء الانتخابات التشريعية.

وكشف وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، عن عقد بلاده اجتماعاً وزارياً لدول جوار ليبيا، مشددا على أهمية مشاركة دول المنطقة لحل الأزمة الليبية.

واستضافت الجزائر في 22 يناير الماضي أكبر اجتماع لدول الجوار الليبي، شارك به 7 وزراء خارجية من المنطقة المحيطة بليبيا، وألمانيا.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على 5 مبادئ أساسية تدعم مخرجات مؤتمر برلين، أبرزها التأكيد على أنه لا حل للأزمة الليبية إلا بشكل سياسي، وأن يكون بين الليبيين وحدهم، ودعم وحدة الأراضي الليبية واحترام سيادتها كدولة واحدة موحدة، وإشراك دول الجوار في الجهود الدولية لحل الأزمة، بالإضافة إلى إشراك الاتحاد الأفريقي باعتبار ليبيا عضواً فيه، ورفض التدخلات الخارجية، ورفض تدفق الأسلحة إلى ليبيا.

ويعقد الاجتماع بالتزامن مع التعقيدات والخلافات المطروحة على الساحة الليبية، خصوصاً ما تعلق منها بالقاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/ المقبل.

ويحضر المؤتمر وزراء خارجية وتونس وليبيا والسودان وتشاد والنيجر والأمين العامل لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، بالإضافة إلى البلد المُضيف الجزائر، وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.

المصرى اليوم

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