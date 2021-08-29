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أصيب 10 أشخاص، الأحد، نتيجة وقوع 3 حوادث متفرقة بمراكز المنيا وأبوقرقاص ومغاغة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف بالقرب من كمين الشيخ فضل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مركز بني مزار شمال المحافظة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين واشتباه ما بعد الارتجاج.

وأصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل أمام قرية منسافيس بمركز أبوقرقاص.

كما أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة بدراجة بخارية، «تروسيكل» بالطريق الإقليمي بمركز مغاغة، شمال المنيا، حيث تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من عمليات النجدة، بتصادم سيارة رقم 463 ق ه د بدراجة بخارية بدون لوحات بطريق قرية بني خلف بمركز مغاغة، وتسبب الحادث في إصابة 3 أشخاص، جميعهم من مركز مغاغة، وتم نقل المصابين إلى مستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج.