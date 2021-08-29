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مدرب المقاولون: أنهينا الاتفاق مع 6 صفقات

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مدرب المقاولون: أنهينا الاتفاق مع 6 صفقات مدرب المقاولون: أنهينا الاتفاق مع 6 صفقات

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أكد علاء عبد الغني، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أن عماد النحاس، المدير الفني للفريق رفض عروضًا مغرية من أندية الدوري الممتاز، في الفترة الجارية.

وقال علاء عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية :"عماد النحاس، تلقى 4 عروض من أندية الدوري الممتاز، ولكنه رفض تلك العروض، ليقرر الاستمرار مع ذئاب الجبل، في الموسم المقبل"، مشيرًا :"النحاس، لم يتلق أي عروض من النادي الأهلي ليتولى منصب المدرب العام، كل ما تردد في هذا الشأن لا أساس له من الصحة".

وأوضح :"هناك جلسة ستجمع عماد النحاس، مع المهندس محسن صلاح، رئيس النادي غدًا الإثنين، من أجل تحديد احتياجات الفريق للموسم الجديد"، مشيرًا :"انهينا الاتفاق مع 6 لاعبين بشأن انضمامهم للفريق خلال الميركاتو الصيفي".

المصرى اليوم

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