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كشف مصدر مسؤول نادي الزمالك، عن أسباب تأخر تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

أشرف بن شرقي، ينتهي تعاقده مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، ولم يجدد اللاعب حتى الأن تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن سبب تأخر تجديد عقد أشرف بن شرقي، إصرار اللاعب على وضع بند في العقد يتيح له بفسخ تعاقده مع النادي الأبيض، في حال تأخر صرف مستحقاته المالية.

وأوضح :«طلب بن شرقي ووكيل أعماله، قوبل بالرفض التام من مسؤولي الزمالك، موضحًا أنه في حال إصرار اللاعب على وضع هذا البند ستكون هناك صعوبة في تجديد التعاقد معه»، مضيفًا:«سيكون هناك جلسة مع اللاعب ووكيل أعماله، خلال الأيام القليلة لحسم ملف تجديد التعاقد معه، في الفترة الجارية».

يُذكر أن أشرف بن شرقي، ظهر بمستوى مميز مع الزمالك منذ انضمامه للفريق في صيف 2019، واستطاع أن يقود النادي للفوز ببطولة كأس مصر وبطولتي السوبر المحلي والإفريقي ومسابقة الدوري الممتاز.