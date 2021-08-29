أخبار عاجلة

أمير قطر يستعرض العلاقات والتعاون الأمني في لقائه مع الأمير عبدالعزيز بن سعود -
"مؤسسة الملك خالد" تطلق برنامج ساهم للابتكار وريادة الأعمال الاجتماعية -
"أمن الطرق" يحذر قائدي المركبات من أمطار ورياح في جازان -
أمير #قطر يستقبل الأمير عبدالعزيز بن سعود والوفد المرافق له -
السديس يوجه بتفعيل دور المراجعة الداخلية وتسريع وتيرة العمل -
«الرعاية الصحية»: تجهيز وحدة مناظير الجهاز الهضمي بمجمع الإسماعيلية الطبي بتكلفة تصل لـ 6مليون جنيه -
غلق وتشميع ٥ مراكز للدروس الخصوصية في مركز فاقوس بالشرقية -
بالأرقام.. كيف قاد أحمد سامي سموحة لتحقيق انجازا تاريخيا -
منتخب المغرب يعود إلى الرباط بعد انتهاء أزمة الحصار في غينيا كوناكرى -
طلاب الدور الثانى بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان مادتى "القرآن" و"الحديث" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

تفاصيل أزمة تجديد عقد بن أشرف بن شرقي مع

Print
تفاصيل أزمة تجديد عقد بن أشرف بن شرقي مع الزمالك تفاصيل أزمة تجديد عقد بن أشرف بن شرقي مع

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشف مصدر مسؤول نادي ، عن أسباب تأخر تجديد التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

أشرف بن شرقي، ينتهي تعاقده مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، ولم يجدد اللاعب حتى الأن تعاقده مع القلعة البيضاء.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن سبب تأخر تجديد عقد أشرف بن شرقي، إصرار اللاعب على وضع بند في العقد يتيح له بفسخ تعاقده مع النادي الأبيض، في حال تأخر صرف مستحقاته المالية.

وأوضح :«طلب بن شرقي ووكيل أعماله، قوبل بالرفض التام من مسؤولي الزمالك، موضحًا أنه في حال إصرار اللاعب على وضع هذا البند ستكون هناك صعوبة في تجديد التعاقد معه»، مضيفًا:«سيكون هناك جلسة مع اللاعب ووكيل أعماله، خلال الأيام القليلة لحسم ملف تجديد التعاقد معه، في الفترة الجارية».

يُذكر أن أشرف بن شرقي، ظهر بمستوى مميز مع الزمالك منذ انضمامه للفريق في صيف 2019، واستطاع أن يقود النادي للفوز ببطولة كأس وبطولتي السوبر المحلي والإفريقي ومسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مكتبة مصر العامة ويشهدان أوركسترا الأنامل الصغيرة

وزيرة الثقافة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مكتبة مصر العامة ويشهدان أوركسترا الأنامل الصغيرة

دول «الإسلامي للتنمية» تشيد بـ«حياة كريمة» وقدرة مصر علي مواجهة كورونا

دول «الإسلامي للتنمية» تشيد بـ«حياة كريمة» وقدرة مصر علي مواجهة كورونا

اسلام قرطام: سعداء بانجاز منتخب مصر في بطولة العالم لـ «ستريت وورك أوت» والقادم أفضل

اسلام قرطام: سعداء بانجاز منتخب مصر في بطولة العالم لـ «ستريت وورك أوت» والقادم أفضل

نائب: مصر تتألق عالميًا بتحقيق الأرقام القياسية باعتراف «جينيس»

نائب: مصر تتألق عالميًا بتحقيق الأرقام القياسية باعتراف «جينيس»