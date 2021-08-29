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نجح منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس، في استعادة توازنه من جديد في منافسات مجموعته بدورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، بعد نجاحه في الفوز على نظيره المنتخب الياباني.

واكتسح منتخب مصر نظيره منتخب اليابان بنتيجة ثلاثة أشواط للاشيء، ليعوض خسارته في مباراة الافتتاح أمام نظيره منتخب البوسنة والهرسك بنفس النتيجة.

وفاز المنتخب المصري في الشوط الأول بنتيجة (25-11)، وفي الشوط الثاني بنتيجة (25-7)، وفي الشوط الثالث بنتيجة (25-6).

ويقع منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى في منافسات الكرة الطائرة جلوس، رفقة منتخبات: اليابان والبوسنة والهرسك ومنتخب اللجنة الأولمبية الروسية.

الجدير بالذكر أن المركزين الأول والثاني سيتأهلان للدور المقبل من المنافسات.

وكان الرباع محمد أحمد قد حصل اليوم، على المركز الخامس في منافسات رفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة في طوكيو في وزن 97 كجم بعد تحقيقه 200 كيلو.

فيما حصلت منذ قليل أمل محمود، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال، على المركز الرابع خلال منافسات وزن 73 كجم لرفع الأثقال بدورة الألعاب البارالمبية المقامة حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو، وبفارق كيلو واحد عن بطلة فرنسا صاحبة الميدالية البرونزية.

وتشارك مصر في الدورة البارالمبية بـ49 لاعبا ولاعبة، بعدد 8 ألعاب، هي: رفع الأثقال والطائرة جلوس والباراتايكوندو وكرة الهدف سيدات وألعاب القوى والسباحة والريشة الطائرة وتنس الطاولة.

وحققت مصر حتى الآن 6 ميداليات في الدورة.