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تأجيل الفصل في عودة لرئاسة

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تأجيل الفصل في عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك تأجيل الفصل في عودة لرئاسة

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قررت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، تأجيل الفصل في عودة المستشار ، لرئاسة نادي ، إلى يوم 10 أكتوبر المقبل، بعد تجميد مجلسه لمدة 9 أشهر كاملة.

وأوقفت وزارة الرياضة المصرية مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، نهاية شهر نوفمبرالماضي، بسبب مخالفات مالية وإدارية ضد المجلس.

وتقدم مرتضى بطعن أمام القضاء ضد قرار الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بإيقاف وتجميد المجلس لإدارة نادي الزمالك.

وحضر مرتضى جلسة المحاكمة اليوم الأحد، في مقر محكمة مجلس الدولة بالقاهرة، لكن المحكمة قررت تأجيل قرارها للاطلاع وتقديم المستندات، خلال جلسة يوم 10 أكتوبر أول المقبل.

ويرأس نادي الزمالك لجنة مؤقتة برئاسة حسين لبيب بناء على اللائحة الاسترشادية الصادرة عن وزارة الرياضة.

المصرى اليوم

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