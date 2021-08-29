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بعد توفيره من وزارة الصحة.. تعرف على أهمية تطعيم الحوامل ضد «التيتانوس الوليدي»

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بعد توفيره من وزارة الصحة.. تعرف على أهمية تطعيم الحوامل ضد «التيتانوس الوليدي» بعد توفيره من وزارة الصحة.. تعرف على أهمية تطعيم الحوامل ضد «التيتانوس الوليدي»

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كشف الدكتور مصطفى المحمدي استشاري أمراض الباطنة والخبير في الأمصال واللقاحات، أهمية التطعيم لحماية السيدات الحوامل من خطر الإصابة بالتيتانوس الوليدي.

قال «المحمدي» خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «TEN» الأحد، إن مرض التيتانوس الوليدي إذا أصاب أحد يهدد حياته بشكل مباشر، وليس مجرد مرض يمككن التفكير في تشخيصه وخطوات علاجه والتعافي منه، حيث إنه في حالة الإصابة به يكون له مضاعفات خطيرة تهدد حياة المصاب بشكل مباشر.

وأشار إلى ضرورة تلقي جرعات منشطة خلال فترة الحمل تصل لجرعتين للحفاظ على صحة الأم وبالتالي الحفاظ على صحة المولود مما يسمى بمرض التيتانوس الوليدي، والذي قد تتسبب فيه بعض الآلات المستخدمة في الولادة إذا لم تكن على المسوى المطلوب من التعقيم.

أضاف: «وهو من ضمن الأمراض المدرجة ضمن برنامج التطعيمات الإجباري الذي توفره وزارة الصحة من خلال برنامج التطعيمات الممتد المقدم للأطفال المصريين من خلال مكاتب الصحة المتوفر بها اللقاح الخاص به ويعطى للأطفال من عمر شهرين وأربعة أشهر و6 شهور، وتتوالى الجرعات المنشطة فيما بعد».

كانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت، أمس السبت، عن توفير التطعيم الخاص بالتيتانوس الوليدي، لافتة إلى أهمية الحصول عليه للحفاظ على صحة الأمهات والأجنة.

المصرى اليوم

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