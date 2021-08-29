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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالدرجات .. الشعبة الأدبية

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالدرجات .. الشعبة الأدبية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالدرجات .. الشعبة الأدبية

الكلية

الحد الأدنى

كلية و علوم سياسية القاهرة

359

كلية الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية

352

كلية ألسن كفر الشيخ

350

كلية سياسة واقتصاد السويس

349

كلية سياسة واقتصاد بني سويف

344

كلية ألسن قناة السويس بالإسماعيلية

341

كلية ألسن عين شمس

340

كلية إعلام القاهرة

339

كلية ألسن الفيوم

339

كلية إعلام المنوفية

336

كلية ألسن بني سويف

335

كلية ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

334

كلية ألسن المنيا

333

كلية ألسن أسوان

333

كلية آثار الزقازيق بصان الحجر

332

كلية ألسن سوهاج

332

كلية ألسن الأقصر

331

كلية إعلام بني سويف

330

كلية آثار دمياط

330

كلية آثار عين شمس

329

كلية إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس

329

كلية الاعاقة والتأهيل الزقازيق

329

كلية آثار القاهرة

328

كلية إعلام جنوب الوادي

326

كلية آثار الفيوم

325

كلية آثار و لغات مطروح

325

كلية آثار أسوان

324

كلية آثار الأقصر

323

كلية آثار سوهاج

322

كلية الاعاقة والتأهيل بني سويف

321

كلية آثار جنوب الوادي

321

كلية تكنولوجيا الادارة ونظم المعلومات بور سعيد

321

كلية تربية الإسكندرية

318

كلية تربية الزقازيق

317

كلية تربية عين شمس

316

كلية فنون جميلة (فنون) الإسكندرية

315

كلية حقوق سوهاج

315

كلية تربية بور سعيد

314

كلية آداب العريش

314

كلية تربية المنصورة

312

كلية تربية طنطا

311

كلية تربية بنها

310

كلية آداب القاهرة

308

كلية فنون جميلة (فنون) حلوان

307

كلية تربية (تعليم ابتدائي) الزقازيق

307

كلية تربية دمنهور

306

كلية تربية المنيا

305

كلية تربية طفولة مبكرة الزقازيق

304

كلية تربية كفر الشيخ

303

كلية تربية المنوفية بشبين الكوم

303

كلية تربية حلوان

302

كلية فنون جميلة (فنون) المنصورة

300

كلية آداب عين شمس

300

كلية تربية مطروح

300

كلية تربية سوهاج

299

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنصورة

299

كلية تربية طفولة مبكرة بور سعيد

298

كلية تجارة القاهرة

298

كلية تربية مدينة السادات

297

كلية تربية جنوب الوادي

296

كلية آداب الإسكندرية

295

كلية تربية (تعليم ابتدائي) طنطا

295

كلية تربية بنات عين شمس

295

كلية تربية (تعليم ابتدائي) بور سعيد

294

كلية تربية طفولة مبكرة المنصورة

294

كلية تربية (تعليم ابتدائي) عين شمس

293

كلية تربية (تعليم ابتدائي) الإسكندرية

293

كلية تجارة دمياط

293

كلية تربية الفيوم

293

كلية تجارة المنصورة

292

كلية آداب حلوان

292

كلية تجارة عين شمس

292

كلية تكنولوجيا وتنمية الزقازيق علوم مالية و إدارية

291

كلية تجارة الإسكندرية

291

كلية تجارة و إدارة أعمال حلوان

290

كلية آداب بنها

290

كلية حقوق بور سعيد

290

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنيا

289

كلية آداب المنصورة

289

كلية تجارة الزقازيق

289

كلية تربية أسيوط

289

كلية تجارة جنوب الوادي

287

كلية تربية (طفولة) طنطا

287

كلية تربية طفولة مبكرة المنوفية

287

كلية تربية بني سويف

286

كلية تربية (تعليم ابتدائي) كفر الشيخ

286

كلية فنون جميلة (فنون) أسيوط

286

كلية تربية قناة السويس بالإسماعيلية

285

كلية حقوق دمياط

285

كلية تربية السويس

284

كلية تربية نوعية الزقازيق

284

كلية تربية (تعليم ابتدائي) بنها

284

كلية تربية (تعليم ابتدائي) حلوان

284

كلية تربية (تعليم ابتدائي) المنوفية

283

كلية تجارة قناة السويس بالإسماعيلية

283

كلية تربية (تعليم ابتدائي) بنات عين شمس

283

كلية آداب بور سعيد

283

كلية آداب انتساب موجه القاهرة

282

كلية فنون جميلة (فنون) المنيا

282

كلية تربية نوعية القاهرة

282

كلية تربية طفولة مبكرة أسيوط

282

كلية تجارة بور سعيد

282

كلية دار العلوم القاهرة

281

كلية تربية (طفولة) الإسكندرية

281

كلية آداب الزقازيق

281

كلية آداب بنات عين شمس

281

كلية تربية (طفولة) عين شمس

281

كلية آداب طنطا

280

كلية آداب و علوم إنسانية السويس

280

كلية تجارة كفر الشيخ

280

كلية تجارة بنها

280

كلية تربية (طفولة) كفر الشيخ

280

كلية تربية طفولة مبكرة الإسكندرية

280

كلية تجارة انتساب موجه القاهرة

280

كلية تربية طفولة مبكرة القاهرة

279

كلية تربية نوعية طنطا

279

كلية تربية (تعليم ابتدائي) دمنهور

279

كلية آداب دمياط

279

كلية تجارة أسوان

279

كلية فنون جميلة (فنون) الأقصر

278

كلية آداب انتساب موجه عين شمس

278

كلية تربية رياضية بنات بنها

278

كلية تربية نوعية الإسكندرية

278

كلية آداب و علوم إنسانية قناة السويس بالإسماعيلية

278

كلية آداب المنوفية بشبين الكوم

277

كلية تربية (تعليم ابتدائي) مدينة السادات

277

كلية تربية (طفولة) حلوان رياض أطفال

277

كلية تربية طفولة مبكرة دمنهور

277

كلية آداب انتساب موجه الإسكندرية

277

كلية آداب الوادي الجديد

276

كلية حقوق المنيا

276

كلية آداب كفر الشيخ

276

كلية تجارة العريش

276

كلية تربية طفولة مبكرة الفيوم

276

كلية تربية طفولة مبكرة مدينة السادات

275

كلية تربية دمياط

275

كلية تجارة طنطا

275

كلية آداب الفيوم

275

كلية تربية جنوب الوادي بالغردقة

275

كلية تربية طفولة مبكرة المنيا

274

كلية آداب أسوان

274

كلية آداب دمنهور

274

كلية تجارة دمنهور

274

كلية تجارة انتساب موجه عين شمس

274

كلية تجارة المنوفية بشبين الكوم

274

كلية تربية (طفولة) دمياط رياض أطفال

273

كلية تربية طفولة مبكرة بني سويف

273

كلية آداب انتساب موجه حلوان

273

كلية تجارة السويس

273

كلية تربية طفولة مبكرة مطروح

273

كلية آداب انتساب موجه بنها

272

كلية حقوق القاهرة

272

كلية تجارة انتساب موجه الإسكندرية

272

كلية تجارة و إدارة أعمال انتساب موجه حلوان

272

كلية تربية نوعية المنصورة

272

كلية تربية نوعية كفر الشيخ

271

كلية آداب انتساب موجه المنصورة

271

كلية تجارة بني سويف

270

كلية تجارة مدينة السادات

270

كلية آداب انتساب موجه بنات عين شمس

270

كلية حقوق عين شمس

270

كلية تجارة سوهاج

270

كلية آداب سوهاج

270

كلية تربية نوعية بور سعيد

270

كلية تجارة أسيوط

270

كلية تربية (تعليم ابتدائي) أسيوط

270

كلية تربية نوعية عين شمس

270

المصرى اليوم

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