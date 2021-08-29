السودان: انهيار عشرات المنازل وتأثر مئات الأسر بمناطق السيول والأمطار

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اكد الدفاع المدني السوداني إنهيار 468 منزل بسبب فيضان نهر الرهد بولاية القضارف وتأثر 700 أسرة بالسيول والأمطار بولاية الجزيرة ووفاة طفل وإصابة والدته بجروح وانهيار147 منزلا بسبب عاصفة ترابية ضربت أجزاء واسعة من محلية شندي في نهر النيل

ووفقا لتقرير الدفاع المدني فقد وقف عبدالله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة ميدانيا بمحلية أم القرى على القرى المتأثرة جراء السيول والأمطار يرافقه أعضاء لجنة طوارئ الخريف على التأثر الكبير للقرية (26) من جراء الأمطار التي هطلت بمعدلات قياسية بصورة مستمرة في المنطقة وادى سوء التصريف لتراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار مما نتج عنه تأثر منازل ومرافق مهمة

وإستمع الوالي لمطالب المواطنين موجها بإيجاد حلول عاجلة ومعالجة الأوضاع بالمنطقة وفي قرية ميجر 6 التي تأثرت بالسيول أمن والي الجزيرة على ضرورة وجود حلول دائمة لهذه القرية التي يجتاحها السيل سنويا وأضاف إن السيول والأمطار إمتحان حقيقي لنا جميعا يمكن عبوره بمزيد من الصبر والتوحد وتغليب روح النفير والتعاون ووجه غرفة طوارئ الخريف بتسخير كافة إمكانيات وآليات الولاية حتي يتم إنقاذ الموقف

وبلغ عدد الأسر التي تأثرت بالقريتين كانت حوالى 700 أسرة وتم التدخل بالآليات والمعينات والطلمبات وألادوية وأمصال وخيم ومشمعات، وكان والي الجزيرة قد ترأس إجتماع مشترك ضم أعضاء لجنة طوارئ الخريف بالولاية ولجنة طوارئ الخريف بمحلية أم القري وتعرف على موقف الأمطار والسيول بالمحلية موجها بإيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلات

و اورد التقرير ان القرى المتضررة بمحلية ام القرى شملت: القرية ميجر 6 والقرية 26 والقرية صفر والقرية 29 والقرية 30 والقرية 39 والقرية 27 والتي تأثرت بسبب مياه السيول الواردة من البطانة بالإضافة لهطول أمطار بمعدلات قياسية

ولاجراء المعالجات الفنية اللازمة إنعقد إجتماع غرفة طوارئ المحلية وغرفة طوارئ الولايه مع الوالي وعلي ضوء ذلك تم توفير الآليات بصورة عاجلة الخاصة بعمليات التصريف وتوفير معينات للمتضررين وكذلك تم توفير 4 طلمبات شفط بواسطة المجهود الشعبي بالقرية 26و توفير2 طلمبات شفط للقرية 30 بواسطة المجهود الشعبي بالإضافة لتوفير طلمبة شفط من الدفاع المدني وفيما يلي القرية 27 فقد تمت عمليات شفط المياه بواسطة قوات الدفاع المدني وفي القرية 29 جاري العمل لحصر الضرر بجميع القرى المتأثرة وتم توفير 73 خيمة و1000 مشمع بواسطة المجلس القومى للدفاع المدني وغرفه عمليات الولاية وجرى توفير 5 طلمبات شفط 4 بوصة جازولين بواسطة غرفة الطوارئ بينما تمضي المعالجات الفنية بصورة جيدة بواسطة قوات الدفاع المدني وغرفة الطوارئ والجهود الشعبية تحت إشراف والي الولاية

وقال التقرير ان منسوب النيل الازرق في مدينة ودمدنى بلغ نسبة 19،41م وهو مستقر تماما بالنسبة لمعدل الامس وبلغ منسوب المياه في مدينة الكاملين 17،55م مع زيادة في معدلات منسوب نهر الرهد ونوه التقرير بانه لا يتوقع هطول أمطار جديدة بالمنطقة

وفي ولاية سنار بلغ منسوب النيل الأزرق في مدينة ود العيس 16،35م مستقرا على معدل الأمس مع عدم هطول أمطار واستانفت حركة السير بطريق خور القعرة لعبور المركبات الصغيرة فقط مع توقف حركة المرور كليا بطريق خور الملوية في وجود تدفق مياه السيول إلا ان المعالجات الفنية مستمرة في معالجة الهدام بجنائن ام بنين

واشار التقرير إلى انه في ولاية نهر النيل أشارت متابعات غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ إلى أن منسوب نهر النيل الرئيس اليوم قد سجل نسبة 15،45م بانخفاض 9 سم عن منسوب الامس وإنخفاض 95 سم عن منسوب العام الماضى كما سجل نهر عطبرة 14،58م بانخفاض 11 سم عن منسوب الامس وإنخفاض 1،24 عن منسوب العام الماضى

اما الفاصل المدارى فيمر شمال مدينة عطبرة وجنوب كريمة وشمال البحر الاحمر وشمال الولايات الغربية

وأشارت غرفة طوارئ الولاية إلى حدوث عاصفه ترابية ضربت قرية الفجيراب البسابير بمحلية شندي وأدت لانهيار 116 منزل بصورة جزئية وسور المركز الصحي و3 فصول بالمدرسة المختلطة وفي قرية الحسناب البسابير تسببت العاصفة في إنهيار 2 منزل بصورة كلية و12منزلا بصفة جزئية وفي قرية الشيخاب البسابير تسببت العاصفة الترابية في إنهيار 17 منزلا بصورة جزئية وسقوط 4 أعمدة كهرباء ووفاة طفل يبلغ من العمر 7 سنوات وإصابة والدته

وقال التقرير الشامل ان السلطات المختصة ممثلة في المدير التنفيذي لمحلية شندي ومدير الدفاع المدني بالمحلية قامت بزيارة المنطقة وقوفت على الأحداث وانه تم ابلاغ ادارة الكهرباء بشأن الأعمدة التي سقطت من جراء العاصفة

وفي ولاية القضارف بمحلية الرهد أفادت غرفة الطوارئ أن السيول التي إجتاحت المحلية في حاضرتها مدينة الحواتة ضربت 11 حيا من الجهة الجنوبية جراء فيضان نهر الرهد الذي غمر أحياء المستقبل والزهور (بُربُر) وبهذا يرتفع الأحياء المتأثرة بالسيول والفيضانات إلى 13 حيا