«جنايات القاهرة» تعاقب عاطلا بالسجن 15 سنة بتهمة الاتجار بالمخدرات

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عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطل بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة الاتجار في المخدرات، بمدينة السلام.

وجاء بقرار الإحالة قيام المتهم بحيازة وإحراز كمية كبيرة من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بها، وأقر خلال التحقيقات بحيازة المخدرات بقصد الاتجار بها وتوزيعها على العملاء.

وكان قسم شرطة السلام، قم تمكن من إلقاء القبض على المتهم متلبسا بالمواد المخدرة بعد استصدار اذن من النيابة العامة وإحالته إلى النيابة، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، والتى إحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.