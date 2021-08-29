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افتتاح مشروع ترميم وتطوير وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بحضور السفير الأمريكي ووزير السياحة والآثار 

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افتتاح مشروع ترميم وتطوير وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بحضور السفير الأمريكي ووزير السياحة والآثار  افتتاح مشروع ترميم وتطوير وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا بحضور السفير الأمريكي ووزير السياحة والآثار 

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افتتح اليوم الأحد، الدكتور/ خالد العناني وزير السياحة والآثار وكالة الجداوي الأثرية بمدينة إسنا، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).

افتتاح وكالة الجداوى الأثرية

رافقه خلال الافتتاح المستشار/ مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والسفير الأمريكي بالقاهرة/ جوناثان كوهين، والدكتور مصطفي وزيري / الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد مهندس/ هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات والمشرف العام على القاهرة التاريخية، والدكتور/ أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ بمحافظة الأقصر.

افتتاح وكالة الجداوى الأثرية

و أعرب الدكتور خالد العناني عن سعادته بوجوده اليوم بمدينة إسنا في صعيد لافتتاح وكالة الجداوي الأثرية بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطويرها والذي استغرق ما يقرب من عامين من العمل الجاد والشاق، واصفا إياها بالرائعة، وأن عملية الترميم أعادتها إلى سابق سحرها، مشرقة مرة أخرى لتجسد الدور الذي تقوم به الوزارة للحفاظ على تراث مصر الأثري والحضاري بالإضافة إلى تنمية المقومات السياحية للمدينة عن طريق إحياء وفتح أماكن جذب سياحي جديدة ووضع إسنا على خريطة السياحة، مما يعمل على تنشيط حركة السياحية الوافدة، ورفع الوعي السياحي والأثري وخلق فرص عمل جديدة لأهالي إسنا، مؤكدا على أن الاهتمام ليس فقط بالأثر بل بأهالي إسنا.

افتتاح وكالة الجداوى الأثرية

وأشاد د. خالد العناني بالتعاون المثمر مع الولايات المتحدة الأمريكية في مجال السياحة والآثار حيث تعتبر أحد الشركاء الأساسيين للوزارة حيث يعمل في مصر العديد من البعثات الأثرية الأمريكية في مجال التنقيب والترميم الأثري بالإضافة إلى معهد بيت شيكاغو في الأقصر ومعهد البحوث الأمريكية بالقاهرة مضيفا أنها ليست المرة الأولي أن تشارك وكالة المعونة الأمريكية الدولية الوزارة في مشاريع ترميم وتطوير بالمناطق الأثرية، حيث قامت بمثل هذه المشروعات بالأقصر وأسوان والكرنك والجيزة والقاهرة التاريخية والأسكندرية.
وخلال الافتتاح أعلن د/ خالد العناني أنه سيتم استقبال الزائرين للوكالة مجانا بنفس قيمة تذكرة دخول معبداسنا، وذلك تنشيطا للحركة السياحية بالمدينة، والتشجيع على زيارتها.

وفي نهاية الجولة قدم وزير السياحة والآثار الشكر لجميع الشركاء المعنيين بهذا المشروع، كما خص بالشكر أيضاً، فريق العمل من المهندسين والأثريين والمرممين المصريين لما بذلوه من جهد كبير في هذا المشروع.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري أن مشروع تطوير وكالة الجداوي يهدف إلى الحفاظ على الأثر وزيادة الوعي الأثري لدي المواطنين وإعادة اكتشاف الأصول التراثية الثقافية لمدينة إسنا بالإضافة إلى زيادة تنافسية قطاع السياحة من خلال تطوير مواقع التراث الثقافي والأثري في مصر.

وأشار العميد مهندس هشام سمير إلى أن المشروع استمر تنفيذه ما يقرب من العامين بالتعاون مع شركة تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة حيث تضمنت الأعمال ترميم وتدعيم الأساسات والأعمدة والحوائط والأسطح والأسقف الخشبية وتنفيذ أعمال الأرضيات الداخلية وإحلال التربة، وترميم العناصر الخشبية من أبواب وشبابيك بالإضافة إلى ترميم وتدعيم الواجهة وتركيب نظام إضاءة متطور وتطوير الموقع العام والمرافق الخارجية والداخلية وجاري الإعداد لمشروع إعادة توظيف الأثر.

وقال الدكتور أسامة طلعت أن وكالة الجداوي تشكل بانوراما أثرية مع معبدإسنا الروماني ومأذنة الجامع العتيق وأيضا النموذج الفريد لبقية آثار إسنا. وهي منشأة تجارية شيدها حسن بك الجداوي سنة 1207 هــ، 1792 م، والذي سمي بالجداوي لأنه تولى إمارة جدة في عهد على بك الكبير سنة 1184هـ .

بنيت الوكالة من طابقين من الطوب الاحمر المعروف بالآجر. يوجد بالطابق الأرضي مجموعة من الحوانيت لعرض السلع، أما الطابق العلوي فكان يستخدم لمبيت التجار ويمكن الوصول إليه عن طرق سلمين احدهما بالجهة الشمالية والأخر بالجهة الغربية والشمالية الشرقية، تطل واجهة الوكالة الرئيسية على معبدالإلة خنوم الشهير بمعبدإسنا ويتوسط كتلة المدخل الذي يعلوه عقد مدبب بداخلة ثلاثة عقود مدببة ويزخرف كوشتيه مداميك من الطوب الآجر.

المصرى اليوم

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