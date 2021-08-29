بعد اجتماع محافظ القاهرة وأشرف زكي.. غرفة صناعة السينما تصدر بيانا حول قرار رسوم التصوير

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نوهت غرفة صناعة السينما إلى أنها الممثل الوحيد لجميع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض السينمائية.

بيان غرفة صناعة السينما

وأشارت الغرفة في بيان رسمي صادر عنها إلى أنها الجهة الوحيدة المنوط بها التحدث عن أعضاءها والدفاع عن مصالحهم فيما يتعلق بقرار رسوم التصوير الصادر من محافظة القاهرة.

وتابعت في بيانها: «طالعتنا بعض الصحف على لسان سكرتير عام المحافظة بأنه جاري تشكيل لجنة لبحث الأمر مع السيد نقيب المهن التمثيلية وذلك في غيبة من أصحاب المصلحة الحقيقيين غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية..ومع كل التقدير والاحترام لمعالى اللواء محافظ القاهرة فإن غرفة صناعة السينما ترفض رفضا تاما تهمشيها وتجاهلها وتؤكد على أن أي إجراءات تتخذ في هذا الموضوع للتعبير عن رؤية الغرفة المسؤولة عن صناع الأفلام السينمائية وبحضور من لايمثلهم».

وأضافت الغرفة في بيانها:«إن الغرفة سلكت مهنية الطريق الصحيح وتم مخاطبة وزارة الثقافة باعتبارها المسؤولة عن الثقافة والفنون ومن ثم لايصح ان تبحث امور تخص صناعة السينما في غيبة من تواجد أصحاب الشأن الحقيقيين».

واختتمت بيانها :«ونحن إذ نؤكد بان غرفة صناعة السينما ونقابة المهن السينمائية هي التي تضم في عضويتها الجهات الإنتاجية والفنية والمهنية وهما الواجهة المسؤولة التي تعبر عنهم ولذلك فإن مرفوض تماما التعبير عن مصالحنا من شخوص أو كيانات أخرى».

وكان نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي قد أعلن مؤخرا انه اجتمع مع محافظ القاهرة لبحث أزمة قرار رفع رسوم التصوير بشوارع محافظة القاهرة والاماكن التابعة لها والجراجات إلى 15 ألف جنيه في الساعة الواحدة و100 ألف جنيه في اليوم الواحد وهو ما أثار جدلا كبيرا ..وأشار زكي إلى أن المحافظ سيعيد النظر في القرار.