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شهدت الأراضي الأفغانية، واقعة تعد الأغرب وربما الأعنف من نوعها، منذ سيطرت حركة طالبان على مقاليد الحكم في البلاد قبل ما يزيد عن أسبوعين؛ إذ أفادت تقارير إعلامية أفغانية بأن الحركة قامت بسحل مغنٍ شعبي محلي في منطقة أندراب بولاية «بغلان» شمال شرقي أفغانستان.

وحسبما أفادت به وكالة «أسواكا» الأفغانية، قتلت حركة طالبان المغني المحلي، فؤاد أندرابي، في قرية كيشناباد، بعد جره وسحله على الأرض من أمام منزله بطريقة عنيفة على يد عناصر طالبان

ونقلت وكالة «أسواكا» عن وزير الداخلية اأفغاني الأسبق مسعود أندرابي، قوله إن الحركة قتلت مغن شعبي معروف يُدعى فؤاد أندرابي، مشيراً إلى أن «الحركة تواصل عمليات مشابهة في جميع أنحاء البلاد خصوصاً في أندراب»

ودون أحد النشطاء الأفغان عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة «تويتر» أن أندرابي كان مطرباً شعبياً مشهوراً في الوادي الأفغاني، لافتاً إلى أن ابنه أكد مقتله.

ورغم أن الحركة تعهدت بعدم التعرض للمدنيين؛ إلا أن لها سجل مشابه من مثل هذه الجرائم؛ إذ أقدمت في يوليو الماضي، بحادث مماثل، إذ تواترت أنباء حول قتل الحركة للفنان الكوميدي المعروف في قندهار نزار محمد المشتهر باسم خاشا جوان، في يوليو الماضي.

وأوضحت مواقع محلية حينها أن المسلحين جروا الفنان بعد قتله إلى خارج منزله، ويداه مقيدتان خلف ظهره، ثم ألقوا بجثته في منطقة داند بقندهار

كذلك، وثقت تقارير تابعة للأمم المتحدة اعتداء الحركة على العديد من المدنيين العاملين بها_ حتى من صفوف الأفغان_ رغم تعهد طالبان بعدم الاعتداء على موظفي الوكلات والمنظمات الدولية.

كذلك كشفت وثيقة داخلية للأمم المتحدة نشرت قبل أيام أن الحركة أوقفت موظفاً أفغانياً يعمل لديها حين محاولته الوصول إلى مطار كابل يوم الأحد الماضي، وفتشت سيارته ثم ضربته رغم معرفتها أنه موظف دولي.

في السياق ذاته، كشفت وكالة«رويترز» للأنباء أن هناك عشرات الوقائع التي عددتها وثيقة أمنية داخلية في الأمم المتحدة وتتضمن وصفاً تفصيلياً لتهديدات مستترة وعمليات نهب لمكاتب الأمم المتحدة وإساءة معاملة للموظفين منذ العاشر من أغسطس الجاري، قبيل استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان.