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حملات مكثفة لإزالة الإعلانات ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

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حملات مكثفة لإزالة الإعلانات ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية حملات مكثفة لإزالة الإعلانات ورفع الإشغالات المخالفة بشوارع وميادين الشرقية

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بإستمرار الحملات اليومية لإيقاف محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات المخالفة، لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع، وتطبيق القانون على غير الملتزمين دون تهاون.

وفي هذا الإطار شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو كبير، حملات لرفع الإشغالات ونزع الإعلانات غير المرخصة بالشوارع، بالإشتراك مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملات عن رفع 14 لافتة وإعلان من شوارع المدينة، وتم التحفظ عليهم بمخازن الإشغالات.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بغيتة، بإزالة و فك الشدة الخشبية لأعمدة الدور الأرضي بقرية السلام على مساحة 150 متر، وتمت الإزالة كليا وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

فيما قامت الوحدة المحلية بأنشاص الرمل والقسم الهندسي بالوحدة، بإزالة و فك شده خشبية لأعمدة الدور الأول علوي بقرية انشاص على مساحة 120 متر.

بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أبو حماد، بإزالة بقرية حنا بنطاق المركز وتم التحفظ على معدات البناء بمساحه 200 متر، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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