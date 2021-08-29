مدرب تشيلسي يتحدث عن إصابة كانتي وموعد عودته للمباريات

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بات الغموض يحيط بالنجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب خط وسط فريق تشيلسي، بعد تكرار إصاباته في الكاحل خلال الفترة الماضية.

وتعرض نجولو كانتي للإصابة خلال مباراة الفريق اللندني أمام نظيره ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث تقدم كاي هافيرتز لفريق البلوز، وتعادل محمد صلاح، من ركلة جزاء لـ الريدز.

وغادر نجولو كانتي مباراة تشيلسي وليفربول عقب نهاية الشوط الأول نتيجة الإصابة، وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في نفس المكان الكاحل، خلال الاستعداد لمباراة السوبر الأوروبي أمام فياريال، ولم يشارك جراء ذلك في مباراة فريقه الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم أمام نظيره كريستال بالاس .

وقال الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي عقب نهاية المباراة أمام ليفربول أمس: تعرض نجولو كانتي للإصابة من جديد في الكاحل بعد التحام مع ساديو ماني في إحدى الكرات المشتركة، حيث سقط ماني على كاحل كانتي بكل ثقله مما تسبب في التوائه من جديد.

وأضاف توماس توخيل رداً على سؤال بشأن عودة اللاعب: لا نعرف حتى الآن، سيخضع لبرنامج علاجي مكثف، نأمل أن يكون لائقاً للمشاركة في مباراة الفريق المقبلة أمام أستون فيلا، يوم 11 سبتمبر المقبل، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

الجدير بالذكر أن نجولو كانتي (30 سنة) توج بجائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا عن العام 2021 بعد أدائه الرائع رفقة تشيلسي، وقيادته الفريق اللندني للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.