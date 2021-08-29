نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالدرجات .. الشعبة العلمية

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اعلن اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 بالدرجات، في مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما أعلن الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العليا.
نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021، كما يلي:
الحد الأدني للقبول في كليات الطب 90.7% الحد الأدني للقبول في كليات طب الأسنان 90.2% الحد الأدني للقبول في كليات العلاج الطبيعي 88.5% الحد الأدني للقبول في كليات الصيدلة 388.5% ومازالت توجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في كليات الهندسة.
الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثانية تستهدف 243 ألف طالبًا وطالبة بحد أدني 62.7% للشعبة العلمية و58% للشعبة الأدبية، وتبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 31-8-2021، وتستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت 4 سبتمبر 2021.
|
الكلية
|
الحد الأدنى
|
كلية طب المنصورة
|
386
|
كلية طب الإسكندرية
|
382
|
كلية طب الزقازيق
|
382
|
كلية طب طنطا
|
381
|
كلية طب كفر الشيخ
|
381
|
كلية طب القاهرة
|
380
|
كلية طب بور سعيد
|
379
|
كلية طب عين شمس
|
378
|
كلية طب أسنان المنصورة
|
378
|
كلية طب المنوفية بشبين الكوم
|
378
|
كلية هندسة بترول وتعدين السويس
|
378
|
كلية طب فاقوس
|
378
|
كلية طب بنها
|
377
|
كلية طب حلوان
|
376
|
كلية طب أسنان المنوفية
|
376
|
كلية طب جنوب الوادي
|
376
|
كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية
|
375
|
كلية طب سوهاج
|
375
|
كلية طب الفيوم
|
374
|
كلية طب أسنان طنطا
|
374
|
كلية طب السويس
|
374
|
كلية طب أسنان الزقازيق
|
374
|
كلية طب أسنان الإسكندرية
|
373.5
|
كلية طب أسيوط
|
373
|
كلية طب بني سويف
|
373
|
كلية طب المنيا
|
373
|
كلية طب أسنان كفر الشيخ
|
373
|
كلية طب الوادي الجديد
|
372
|
كلية طب أسنان القاهرة
|
372
|
كلية طب أسنان عين شمس
|
372
|
كلية طب أسوان
|
372
|
كلية طب أسنان السويس
|
371
|
كلية طب أسنان الفيوم
|
371
|
كلية طب أسنان جنوب الوادي
|
371
|
كلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية
|
371
|
كلية طب أسنان المنيا
|
370
|
كلية طب أسنان أسيوط
|
370
|
كلية طب أسنان بني سويف
|
370
|
كلية علاج طبيعي كفر الشيخ
|
368
|
كلية علاج طبيعي بنها
|
367
|
كلية صيدلة سوهاج
|
367
|
كلية صيدلة جنوب الوادي
|
367
|
كلية صيدلة المنصورة
|
367
|
كلية صيدلة طنطا
|
366
|
كلية صيدلة دمنهور
|
366
|
كلية علاج طبيعي القاهرة
|
366
|
كلية علاج طبيعي السويس
|
366
|
كلية صيدلة الزقازيق
|
366
|
كلية صيدلة المنوفية
|
365
|
كلية صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ
|
365
|
كلية علاج طبيعي بني سويف
|
365
|
كلية صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية
|
364
|
كلية علاج طبيعي جنوب الوادي
|
364
|
كلية صيدلة بور سعيد
|
364
|
كلية صيدلة القاهرة
|
364
|
كلية صيدلة الإسكندرية
|
364
|
كلية صيدلة أسيوط
|
364
|
كلية صيدلة عين شمس
|
363.5
|
كلية صيدلة الفيوم
|
363
|
كلية صيدلة مدينة السادات
|
363
|
كلية صيدلة حلوان
|
363
|
كلية صيدلة المنيا
|
363
|
كلية صيدلة بني سويف
|
363
|
كلية هندسة القاهرة
|
356
|
كلية هندسة المنصورة
|
355
|
كلية هندسة دمياط
|
354
|
كلية هندسة عين شمس
|
349
|
كلية هندسة الإسكندرية
|
347
|
كلية هندسة طنطا
|
344
|
كلية هندسة كفر الشيخ
|
342
|
كلية هندسة الزقازيق
|
341
|
كلية هندسة المنوفية بشبين الكوم
|
340
|
كلية هندسة قناة السويس بالإسماعيلية
|
340
|
كلية هندسة بور سعيد
|
338
|
كلية هندسة حلوان
|
336
|
كلية هندسة بنها
|
335
|
كلية هندسة السويس
|
334
|
كلية هندسة بنها بشبرا
|
333
|
كلية هندسة سوهاج
|
332
|
كلية هندسة حلوان بالمطرية
|
331
|
كلية هندسة بني سويف
|
329
|
كلية هندسة الفيوم
|
329
كليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021:
قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأماكن المتاحة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية تتضمن: كليات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم: الطب البيطري – التمريض – العلوم- الزراعة- الجامعات التكنولوجية- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن. كليات المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة: بعض كليات الهندسة- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- التخطيط العمراني- فنون جميلة عمارة- الجامعات التكنولوجية- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن. كليات المرحلة الثانية الشعبة الأدبية: كليات التربية- كليات الأداب (انتظام وانتساب)- كليات الحقوق (انتظام وانتساب)- السياحة الفنادق الخدمة الاجتماعية.
نتيجة التنسيق ٢٠٢١
اعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد 29-8-2021، في مؤتمرًا صحفيًا بحضور السيد عطا، المشرف العام على مكتب تنسيق الثانوية العامة 2021، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، وبحضور المسؤولين عن مكتب التنسيق ٢٠٢١، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي.
وبدأت تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة يوم السبت 21-8-2021، واستمر حتى يوم الخميس الموافق 26-8-2021، بعد مد فترة التقديم ليوم واحد لتصبح 6 أيام.
وكان السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق القبول في الجامعات، صرح في وقت سابق بأن إعلان نتيجة تنسيق 2021 للمرحلة الأولي من التنسيق يتم خلال 72 ساعة من انتهاء التسجيل في المرحلة الأولي.
رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021
يستطيع طلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولي عبر الدخول على من هنا على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021 .
وسيتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي رسميًا على موقع التنسيق الإلكتروني عقب المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ظهر اليوم.
عدد طلاب المرحلة الأولي من تنسيق كليات 2021
يبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولي الذين يحق لهم تسجيل رغبات في موقع تنسيق الجامعات 2021، فقط 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، وموزعين كما يلي:
عدد طلاب الشعبة العلمية في المرحلة الأولي 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة.
عدد طلاب الشعبة الهندسية في المرحلة الأولي 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة.
عدد طلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الأولي 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة.
رابط تنسيق المرحلة الأولي
رابط تنسيق المرحلة الأولي من طلاب الثانوية العامة- tansik.egypt.gov.eg
يستطيع طلاب المرحلة الأولي من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg حتى الأربعاء المقبل ضمن ما يُعرف باسم تنسيق الثانوية العامة 2021، أو تنسيق المرحلة الأولي .
تنسيق 2021.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة
وشهد المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار للإعلان عن الحد الأدني للقبول في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 حضور المشرف على مكتب تنسيق القبول في الجامعات.
تابع: إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021.. (الرابط)
تنسيق الجامعات 2021.. الرابط وخطوات التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني
تنسيق 2021.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى ورابط النتيجة.. وموعد المرحلة الثانية