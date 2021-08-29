نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالدرجات .. الشعبة العلمية

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اعلن اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 بالدرجات، في مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما أعلن الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العليا.

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021، كما يلي:

الحد الأدني للقبول في كليات الطب 90.7% الحد الأدني للقبول في كليات طب الأسنان 90.2% الحد الأدني للقبول في كليات العلاج الطبيعي 88.5% الحد الأدني للقبول في كليات الصيدلة 388.5% ومازالت توجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في كليات الهندسة.

الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثانية تستهدف 243 ألف طالبًا وطالبة بحد أدني 62.7% للشعبة العلمية و58% للشعبة الأدبية، وتبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 31-8-2021، وتستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت 4 سبتمبر 2021.

الكلية الحد الأدنى كلية طب المنصورة 386 كلية طب الإسكندرية 382 كلية طب الزقازيق 382 كلية طب طنطا 381 كلية طب كفر الشيخ 381 كلية طب القاهرة 380 كلية طب بور سعيد 379 كلية طب عين شمس 378 كلية طب أسنان المنصورة 378 كلية طب المنوفية بشبين الكوم 378 كلية هندسة بترول وتعدين السويس 378 كلية طب فاقوس 378 كلية طب بنها 377 كلية طب حلوان 376 كلية طب أسنان المنوفية 376 كلية طب جنوب الوادي 376 كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 375 كلية طب سوهاج 375 كلية طب الفيوم 374 كلية طب أسنان طنطا 374 كلية طب السويس 374 كلية طب أسنان الزقازيق 374 كلية طب أسنان الإسكندرية 373.5 كلية طب أسيوط 373 كلية طب بني سويف 373 كلية طب المنيا 373 كلية طب أسنان كفر الشيخ 373 كلية طب الوادي الجديد 372 كلية طب أسنان القاهرة 372 كلية طب أسنان عين شمس 372 كلية طب أسوان 372 كلية طب أسنان السويس 371 كلية طب أسنان الفيوم 371 كلية طب أسنان جنوب الوادي 371 كلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية 371 كلية طب أسنان المنيا 370 كلية طب أسنان أسيوط 370 كلية طب أسنان بني سويف 370 كلية علاج طبيعي كفر الشيخ 368 كلية علاج طبيعي بنها 367 كلية صيدلة سوهاج 367 كلية صيدلة جنوب الوادي 367 كلية صيدلة المنصورة 367 كلية صيدلة طنطا 366 كلية صيدلة دمنهور 366 كلية علاج طبيعي القاهرة 366 كلية علاج طبيعي السويس 366 كلية صيدلة الزقازيق 366 كلية صيدلة المنوفية 365 كلية صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ 365 كلية علاج طبيعي بني سويف 365 كلية صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 364 كلية علاج طبيعي جنوب الوادي 364 كلية صيدلة بور سعيد 364 كلية صيدلة القاهرة 364 كلية صيدلة الإسكندرية 364 كلية صيدلة أسيوط 364 كلية صيدلة عين شمس 363.5 كلية صيدلة الفيوم 363 كلية صيدلة مدينة السادات 363 كلية صيدلة حلوان 363 كلية صيدلة المنيا 363 كلية صيدلة بني سويف 363 كلية هندسة القاهرة 356 كلية هندسة المنصورة 355 كلية هندسة دمياط 354 كلية هندسة عين شمس 349 كلية هندسة الإسكندرية 347 كلية هندسة طنطا 344 كلية هندسة كفر الشيخ 342 كلية هندسة الزقازيق 341 كلية هندسة المنوفية بشبين الكوم 340 كلية هندسة قناة السويس بالإسماعيلية 340 كلية هندسة بور سعيد 338 كلية هندسة حلوان 336 كلية هندسة بنها 335 كلية هندسة السويس 334 كلية هندسة بنها بشبرا 333 كلية هندسة سوهاج 332 كلية هندسة حلوان بالمطرية 331 كلية هندسة بني سويف 329 كلية هندسة الفيوم 329

كليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأماكن المتاحة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية تتضمن: كليات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم: الطب البيطري – التمريض – العلوم- الزراعة- الجامعات التكنولوجية- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن. كليات المرحلة الثانية شعبة علمي رياضة: بعض كليات الهندسة- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- التخطيط العمراني- فنون جميلة عمارة- الجامعات التكنولوجية- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن. كليات المرحلة الثانية الشعبة الأدبية: كليات التربية- كليات الأداب (انتظام وانتساب)- كليات الحقوق (انتظام وانتساب)- السياحة الفنادق الخدمة الاجتماعية.

نتيجة التنسيق ٢٠٢١

اعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد 29-8-2021، في مؤتمرًا صحفيًا بحضور السيد عطا، المشرف العام على مكتب تنسيق الثانوية العامة 2021، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، وبحضور المسؤولين عن مكتب التنسيق ٢٠٢١، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي.

وبدأت تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة يوم السبت 21-8-2021، واستمر حتى يوم الخميس الموافق 26-8-2021، بعد مد فترة التقديم ليوم واحد لتصبح 6 أيام.

وكان السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق القبول في الجامعات، صرح في وقت سابق بأن إعلان نتيجة تنسيق 2021 للمرحلة الأولي من التنسيق يتم خلال 72 ساعة من انتهاء التسجيل في المرحلة الأولي.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولي عبر الدخول على من هنا على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021 .

وسيتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي رسميًا على موقع التنسيق الإلكتروني عقب المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ظهر اليوم.

عدد طلاب المرحلة الأولي من تنسيق كليات 2021

يبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولي الذين يحق لهم تسجيل رغبات في موقع تنسيق الجامعات 2021، فقط 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، وموزعين كما يلي:

عدد طلاب الشعبة العلمية في المرحلة الأولي 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الشعبة الهندسية في المرحلة الأولي 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الأولي 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة.

رابط تنسيق المرحلة الأولي

رابط تنسيق المرحلة الأولي من طلاب الثانوية العامة- tansik.egypt.gov.eg

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg حتى الأربعاء المقبل ضمن ما يُعرف باسم تنسيق الثانوية العامة 2021، أو تنسيق المرحلة الأولي .

تنسيق 2021 .. الحدود الدنيا للمرحلة الثانية والأماكن الشاغرة فى الكليات

تنسيق 2021.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة

وشهد المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار للإعلان عن الحد الأدني للقبول في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 حضور المشرف على مكتب تنسيق القبول في الجامعات.

تابع: إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021.. (الرابط)

تنسيق الجامعات 2021.. الرابط وخطوات التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق 2021.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى ورابط النتيجة.. وموعد المرحلة الثانية