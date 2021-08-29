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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالدرجات .. الشعبة العلمية

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نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالدرجات .. الشعبة العلمية نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 بالدرجات .. الشعبة العلمية

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اعلن اليوم نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021 بالدرجات، في مؤتمر صحفي عقده وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كما أعلن الحدود الدنيا للقبول في المرحلة الثانية من تنسيق القبول في الكليات والمعاهد العليا.

نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2021

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021، كما يلي:

الحد الأدني للقبول في كليات الطب 90.7% الحد الأدني للقبول في كليات طب الأسنان 90.2% الحد الأدني للقبول في كليات العلاج الطبيعي 88.5% الحد الأدني للقبول في كليات الصيدلة 388.5% ومازالت توجد أماكن شاغرة لطلاب المرحلة الثانية في كليات الهندسة.

الحد الأدنى للقبول في تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن المرحلة الثانية تستهدف 243 ألف طالبًا وطالبة بحد أدني 62.7% للشعبة العلمية و58% للشعبة الأدبية، وتبدأ اعتبارًا من الثلاثاء 31-8-2021، وتستمر لمدة خمسة أيام حتى يوم السبت 4 سبتمبر 2021.

الكلية

الحد الأدنى

كلية طب المنصورة

386

كلية طب الإسكندرية

382

كلية طب الزقازيق

382

كلية طب طنطا

381

كلية طب كفر الشيخ

381

كلية طب القاهرة

380

كلية طب بور سعيد

379

كلية طب عين شمس

378

كلية طب أسنان المنصورة

378

كلية طب المنوفية بشبين الكوم

378

كلية هندسة بترول وتعدين السويس

378

كلية طب فاقوس

378

كلية طب بنها

377

كلية طب حلوان

376

كلية طب أسنان المنوفية

376

كلية طب جنوب الوادي

376

كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية

375

كلية طب سوهاج

375

كلية طب الفيوم

374

كلية طب أسنان طنطا

374

كلية طب السويس

374

كلية طب أسنان الزقازيق

374

كلية طب أسنان الإسكندرية

373.5

كلية طب أسيوط

373

كلية طب بني سويف

373

كلية طب المنيا

373

كلية طب أسنان كفر الشيخ

373

كلية طب الوادي الجديد

372

كلية طب أسنان القاهرة

372

كلية طب أسنان عين شمس

372

كلية طب أسوان

372

كلية طب أسنان السويس

371

كلية طب أسنان الفيوم

371

كلية طب أسنان جنوب الوادي

371

كلية طب أسنان قناة السويس بالإسماعيلية

371

كلية طب أسنان المنيا

370

كلية طب أسنان أسيوط

370

كلية طب أسنان بني سويف

370

كلية علاج طبيعي كفر الشيخ

368

كلية علاج طبيعي بنها

367

كلية صيدلة سوهاج

367

كلية صيدلة جنوب الوادي

367

كلية صيدلة المنصورة

367

كلية صيدلة طنطا

366

كلية صيدلة دمنهور

366

كلية علاج طبيعي القاهرة

366

كلية علاج طبيعي السويس

366

كلية صيدلة الزقازيق

366

كلية صيدلة المنوفية

365

كلية صيدلة وتصنيع دوائي كفر الشيخ

365

كلية علاج طبيعي بني سويف

365

كلية صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية

364

كلية علاج طبيعي جنوب الوادي

364

كلية صيدلة بور سعيد

364

كلية صيدلة القاهرة

364

كلية صيدلة الإسكندرية

364

كلية صيدلة أسيوط

364

كلية صيدلة عين شمس

363.5

كلية صيدلة الفيوم

363

كلية صيدلة مدينة السادات

363

كلية صيدلة حلوان

363

كلية صيدلة المنيا

363

كلية صيدلة بني سويف

363

كلية هندسة القاهرة

356

كلية هندسة المنصورة

355

كلية هندسة دمياط

354

كلية هندسة عين شمس

349

كلية هندسة الإسكندرية

347

كلية هندسة طنطا

344

كلية هندسة كفر الشيخ

342

كلية هندسة الزقازيق

341

كلية هندسة المنوفية بشبين الكوم

340

كلية هندسة قناة السويس بالإسماعيلية

340

كلية هندسة بور سعيد

338

كلية هندسة حلوان

336

كلية هندسة بنها

335

كلية هندسة السويس

334

كلية هندسة بنها بشبرا

333

كلية هندسة سوهاج

332

كلية هندسة حلوان بالمطرية

331

كلية هندسة بني سويف

329

كلية هندسة الفيوم

329

كليات المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021:

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الأماكن المتاحة في الكليات لطلاب المرحلة الثانية تتضمن: كليات المرحلة الثانية شعبة علمي علوم: الطب البيطري – التمريض – العلوم- الزراعة- الجامعات التكنولوجية- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن. كليات المرحلة الثانية شعبة علمي : بعض كليات الهندسة- الحاسبات والمعلومات- الذكاء الاصطناعي- التخطيط العمراني- فنون جميلة عمارة- الجامعات التكنولوجية- الاقتصاد والعلوم السياسية – الألسن. كليات المرحلة الثانية الشعبة الأدبية: كليات التربية- كليات الأداب (انتظام وانتساب)- كليات الحقوق (انتظام وانتساب)- السياحة الفنادق الخدمة الاجتماعية.

نتيجة التنسيق ٢٠٢١

اعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد 29-8-2021، في مؤتمرًا صحفيًا بحضور السيد عطا، المشرف العام على مكتب تنسيق الثانوية العامة 2021، والدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، وبحضور المسؤولين عن مكتب التنسيق ٢٠٢١، إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولي.

وبدأت تنسيق المرحلة الأولي من الثانوية العامة يوم السبت 21-8-2021، واستمر حتى يوم الخميس الموافق 26-8-2021، بعد مد فترة التقديم ليوم واحد لتصبح 6 أيام.

وكان السيد عطا، المشرف على مكتب تنسيق القبول في الجامعات، صرح في وقت سابق بأن إعلان نتيجة تنسيق 2021 للمرحلة الأولي من التنسيق يتم خلال 72 ساعة من انتهاء التسجيل في المرحلة الأولي.

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من الثانوية العامة معرفة نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولي عبر الدخول على من هنا على رابط نتيجة تنسيق المرحلة الأولي 2021 .

وسيتم إتاحة نتيجة تنسيق المرحلة الأولي رسميًا على موقع التنسيق الإلكتروني عقب المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي ظهر اليوم.

عدد طلاب المرحلة الأولي من تنسيق كليات 2021

يبلغ إجمالي عدد طلاب المرحلة الأولي الذين يحق لهم تسجيل رغبات في موقع تنسيق الجامعات 2021، فقط 118 ألفًا و280 طالبًا وطالبة، وموزعين كما يلي:

عدد طلاب الشعبة العلمية في المرحلة الأولي 22 ألفًا و954 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الشعبة الهندسية في المرحلة الأولي 16 ألفًا و293 طالبًا وطالبة.

عدد طلاب الشعبة الأدبية في المرحلة الأولي 79 ألفًا و33 طالبًا وطالبة.

رابط تنسيق المرحلة الأولي

رابط تنسيق المرحلة الأولي من طلاب الثانوية العامة- tansik.egypt.gov.eg

يستطيع طلاب المرحلة الأولي من تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكتروني tansik.egypt.gov.eg حتى الأربعاء المقبل ضمن ما يُعرف باسم تنسيق الثانوية العامة 2021، أو تنسيق المرحلة الأولي .

تنسيق 2021 .. الحدود الدنيا للمرحلة الثانية والأماكن الشاغرة فى الكليات

تنسيق 2021.. موعد بدء تنسيق المرحلة الثانية من الثانوية العامة

وشهد المؤتمر الصحفي للدكتور خالد عبدالغفار للإعلان عن الحد الأدني للقبول في المرحلة الثانية من تنسيق الثانوية العامة 2021 حضور المشرف على مكتب تنسيق القبول في الجامعات.

تابع: إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2021.. (الرابط)

تنسيق الجامعات 2021.. الرابط وخطوات التسجيل بموقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق 2021.. إعلان نتيجة المرحلة الأولى ورابط النتيجة.. وموعد المرحلة الثانية

المصرى اليوم

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