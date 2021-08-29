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غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية بمحافظة الشرقية

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غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية بمحافظة الشرقية غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية بمحافظة الشرقية

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واصلت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع شرطة المرافق شن حملاتها المفاجئة على مراكز الدروس الخصوصية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية، فضلاً عن مخالفة الإجراءات الإحترازية ووجود أعداد كبيرة من الطلاب غير ملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وفي هذا الإطار، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الحسينية، من غلق وتشميع ٣ مراكز للدروس الخصوصية بالمدينة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال القائم عليها.

وشدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على مراكز الدروس الخصوصية ،لمراجعة تراخيصها والتأكد من إلتزامها بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير أصحابها.

المصرى اليوم

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