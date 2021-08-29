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أجلت محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة التي تنظر الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتجميده إلى جلسة 10 أكتوير 2021.

كان وصل منذ قليل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لمقر مجلس الدولة لحضور جلسة محكمة القضاء الإداري التي تنظر الطعن المقدم منه على قرار وزير الشباب والرياضة بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتجميده.

دخل مرتضى منصور مبنى المجلس وسط عدد من أنصاره في ظل تواجد أمني مكثف وانتشار لقوات الأمن بمحيط المجلس منذ العاشرة صباحاً.

كانت المحكمة قد أصدرت قرارها في الجلسة السابقة بفتح باب المرافعة في الطعن وهي الجلسة التي كانت محددة للنطق بالحكم، لتصدر قرارها بالتأجيل لجلسة اليوم التي لم تبدأ وقائعها حتى الآن.

كان مرتضى منصور وعدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين أقاموا الطعن على قرار حل مجلس النادي بسبب المخالفات المالية التي شابت أعماله في نوفمبر الماضي، ليحيل وزير الشباب والرياضة ملف المخالفات إلى النيابة العامة التي مازالت تجري تحقيقاتها فيه حتى الآن.