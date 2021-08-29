أخبار عاجلة

المدينة المنورة الأعلى حرارة -
الرائدان الروسيان يخرجان مجددا إلى الفضاء المكشوف -
رفع (54 ) سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع -
الداخلية تضبط 9136 مواطنا لعدم ارتداء كمامة وتغلق 642 محلا خلال 24 ساعة  -
حبس عاطلين فى اتهامهما بحيازة بحيازة102 طربة حشيش بالتبين -
وزيرة التجارة عن العربى : فقدنا أحد رموز قطاع الصناعة الوطنية -
عبدالمنعم سعيد: أطالب بتدريس تجربة الجمهورية الجديدة.. ومصر تشهد تجربة فريدة (صور وفيديو) -
أسبوع رياضي حافل بالأحداث الرياضية.. تعرَّف عليها -
صلاة الجنازة على رجل الأعمال الراحل محمود العربى بالمنوفية -
بشري سارة للخريجين.. وزارة الرياضة تنظم برنامج ريادة الأعمال لحديثي التخرج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

.. أسوأ وصف لوزير خارجية إيران من وزير عراقي

Print
بالفيديو.. أسوأ وصف لوزير خارجية إيران من وزير عراقي .. أسوأ وصف لوزير خارجية إيران من وزير عراقي
بحركة غريبة رصدتها الكاميرات

بالفيديو.. أسوأ وصف لوزير خارجية إيران من وزير عراقي

فيما يعدّ أسوأ وصف لوزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان، من مسؤول عراقي، رصدت الكاميرات وزير التخطيط العراقي خالد البدال وهو يقوم بحركة أثارت بعض الجدل، وذلك تعليقاً على تصريح عبداللهيان، أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والعراق يصل إلى 300 مليار دولار.

وتحت عنوان "حركة غريبة من وزير عراقي بعد إحصائيات خاطئة قدمها وزير الخارجية الإيراني"، قالت قناة " الحدث": إن حركة "البدال" كانت عبارة عن إيماءة قام بها وزير التخطيط العراقي توحي إلى أنه يشير إلى شيء يتعلق بـ"الجنون".

وأضافت "الحدث": الملاحظ أن هذه الحركة تزامنت مع كلمة لـ"رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمي" صوب فيها إحصائيات قدمها وزير الخارجية الإيراني تتحدث عن أن المبادلات التجارية بين إيران والعراق قد وصلت إلى 300 مليار دولار العام الماضي، في حين أنها لم تتخط حاجز 13 مليار دولار.

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، فقد ظهر الوفد المرافق للكاظمي، مستغرباً من الرقم الذي قاله وزير الخارجية الإيراني أثناء تعليق رئيس وزراء العراق على كلمة "عبداللهيان".

وكان قد أثار "عبداللهيان" استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، بعد "خرقه" البروتوكول الخاص بالتقاط الصورة الجماعية إذ وقف في صف الرؤساء، في حين كان من المقرر أن يقف في الصف الثاني مع وزراء الخارجية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو وفي موقف بطولي.. شجاعة ممرض تنقذ امرأة تعرضت لهبوط حاد بالضغط على متن طائرة

بالفيديو وفي موقف بطولي.. شجاعة ممرض تنقذ امرأة تعرضت لهبوط حاد بالضغط على متن طائرة

بالفيديو: كوبرا عملاقة في الفراش.. مفاجأة غير متوقعة أثناء النوم

بالفيديو: كوبرا عملاقة في الفراش.. مفاجأة غير متوقعة أثناء النوم

بالفيديو والصور .. انهيار عقار بالمقطم وإصابة حارسه بكسر في العمود الفقري بسبب التعلية

بالفيديو والصور .. انهيار عقار بالمقطم وإصابة حارسه بكسر في العمود الفقري بسبب التعلية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية