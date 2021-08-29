كشف غموض اختفاء ٣ فتيات ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت الجهود الأمنية ورجال المباحث بمديرية امن بني سويف، من كشف لغز تغيب 3 فتيات ليلة امس، وإعادتهن إلى أسرتهن باحدى قري مركز ببا جنوب المحافظة، بعد ساعات قليلة من تلقي مركز شرطة ببا بلاغا بإختفاء الفتيات الثلاث خلال توجهن إلى درس خصوصي.

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير امن بني سويف، قد تلقى إخطارا من مركز شرطة ببا، يفيد بإبلاغ «ع. ت. ج» والد الشقيقتين و«أ. ع» والد الثالثة، بتغيب 3 فتيات من إحدى قرى مركز ببا بينهما شقيقتان، أثناء ذهابهن إلى الدرس في مدينة ببا.

وكشف خط سير الفتيات الثلاث عن توجهن من قريتهن سدس الأمراء للحصول على درس خصوصي بمدينة ببا حيث استقلوا سيارة اجرة، وبعدها نزلن من السيارة إلى توك توك في طريقهن إلى الدرس، ثم مطعم كشري، ثم التغيب.

ونفى مصدر صحة ما جرى تداوله عن خطف الفتيات الثلاث، أو تعرضهم لأذى، وأنهم كانوا في نزهة لساعات قليلة وجرى إعادتهم .

الفقرة الأخيرة ممكن تتغير في الأمن بس انا بعتها عندي وقلت كمان انهم ضلوا طريق العودة