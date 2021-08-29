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شاهد من الشرقية.. 270 ألف طالب يعودون إلى رحلتهم التعليمية حضورياً

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"منظومة احترازات" تضمن بيئة آمنة.. وجهود لـ"أرامكو" والمرور والأمانة

شاهد من الشرقية.. 270 ألف طالب يعودون إلى رحلتهم التعليمية حضورياً

عاد نحو 270 ألف طالب وطالبة في مراحل التعليم للمراحل المتوسطة والثانوية لبدء رحلتهم التعليمية حضورياً من فصولهم الدراسية بالمنطقة الشرقية، وسط إجراءات احترازية شاملة تضمن الوصول لبيئة تعليمية آمنة.

واستقبل مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور سامي العتيبي، ومدير إدارة مرور المنطقة الشرقية العميد علي الزهراني، وشركاء التعليم من أمانة المنطقة الشرقية والشؤون الصحية وشركة أرامكو الطلاب منذ اللحظات الأولى لبدء العام الدراسي.

وانطلقت الرحلة التعليمية في يومها الأول للعام الدراسي 1443هـ بنجاح في كل المدارس للبنين والبنات في جميع المحافظات بالمنطقة الشرقية، وسادت حالة التفاؤل والسرور طلاب المدارس ومعلميها لعودة التعليم الحضوري.

بدروه، أكد "العتيبي" أن إدارة التعليم في المنطقة تسير وفق خططها التشغيلية لبدء العام الدراسي بالشكل الصحيح وإمتداد لخطط الوزارة الرامية لعودة تعليمية آمنة لمنسوبي ومنسوبات التعليم من طلاب وطالبات ومعلمين ومعلمات.

ونوّه بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالرعاية للمواطن والمقيم والحفاظ على أمنه وصحته واستقراره وتقديم الخدمات التعليمية بتسخير كل الإمكانيات بما يكفل ازدهاره والنمو.

وأشار إلى الدعم الكبير الذي يجده قطاع التعليم في المنطقة من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ومتابعتهما المستمرة التي أسهمت في تقدم المنطقة في شتى المجالات لاسيما التعليم، مثمناً قيادة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ لخطوات الوزارة التطويرية التي يلمسها الجميع لمواكبة أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف: "إدارة التعليم حريصة على بدء العام الدراسي ومنذ اليوم الأول بجدية وانتظام"، لافتاً إلى تكليف مديري كل المكاتب التعليم للبنين والبنات بالوقوف ميدانياً على سير العملية التعليمية ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والعودة الآمنة بالإضافة إلى تفعيل الخطط التشغيلية للمدارس.

من جهتهم، أعرب العديد من الطلاب والطالبات عن سعادتهم البالغة بالعودة لمقاعد الدراسية حضورياً وتقديرهم للجهود الصحية والتعليمية المقدمة لهم والحرص على سلامتهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدارس والمنشآت التعليمية.

شاهد من الشرقية.. 270 ألف طالب يعودون إلى رحلتهم التعليمية حضورياً

شاهد من الشرقية.. 270 ألف طالب يعودون إلى رحلتهم التعليمية حضورياً

شاهد من الشرقية.. 270 ألف طالب يعودون إلى رحلتهم التعليمية حضورياً

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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